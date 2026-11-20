Potrivit DRDP Brașov, traficul este oprit pe întregul sector de drum cuprins între kilometrii 0+000 și 51+051, măsura fiind necesară pentru desfășurarea în siguranță a intervențiilor.

Drumarii și pompierii acționează pentru îndepărtarea copacilor și eliberarea părții carosabile. Reprezentanții DRDP Brașov speră ca drumul să poată fi redeschis până la ora 10:00.

Cod roșu de vânt în zonă

În zona afectată este în vigoare o avertizare meteorologică de cod roșu de vânt puternic.

Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările pe acest sector de drum până la reluarea circulației și să respecte indicațiile autorităților.