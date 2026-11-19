Decizia vine în contextul în care, joi dimineață, ANM a emis o avertizare de Cod roșu de vânt pentru mai multe zone din țară. Vântul va sufla puternic în Vrancea cu viteze de peste 90 de km/h, iar în zonele înalte, la peste 1.200 de metri rafalele pot ajunge chiar și la viteze mai mari, de 120 – 140 de km/h.

De asemenea, ploi însemnate cantitativ vor fi județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Maramureș și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și nordul Carpaților Orientali. Avertizarea este valabilă până vineri dimineața la ora 5:00.

„Dacă situația o va impune, vor fi emise mesaje de atenționare de tip NOWCASTING. Recomandăm populației din județele vizate de avertizări să manifeste o atenție sporită și să urmărească mesajele de tip RO-ALERT și informațiile actualizate disponibile pe platformele www.fiipregatit.ro, www.meteoromania.ro și www.hidro.ro”, transmite Ministerul Mediului într-un comunicat publicat, joi.

Un Cod galben a fost emis pentru intensificări ale vântului în județele: Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Dolj, zona joasă a județelor Cluj, Sălaj, Sibiu, Mehedinți și zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea. Vântul va sufla cu viteze cuprinse între 50 – 70 km/h, iar la munte vântul va sufla cu viteze de 80 – 100 de km/h.

O altă avertizare de Cod portocaliu ce vizează intensificări puternice ale vântului este valabilă în zona joasă a județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba cu rafale de 70 – 90 km/h, iar în Carpații Occidentali și Meridionali cu rafale de 100 -110 km/h. La altitudini mari, acestea pot atinge viteze de 120-140 km/h. Avertizarea este valabilă până vineri dimineața la ora 1:00.

Alte zone vizate de Cod galben de vânt sunt Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei.

De asemenea, o altă avertizare de Cod Portocaliu valabilă, de vineri dimineață, în intervalul 1:00 – 10:00, vizează intensificări puternice ale vântului în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și în toată zona montană la altitudini între 800 și 1200 m.

Creșteri de debite pe mai multe râuri din țară

În ceea ce privește debitul apelor, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică ce vizează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice din țară.

Sunt vizate posibile depășiri ale cotelor de apărare. Bazinele hidrografice afectate sunt Tisa (la intrarea în țară), Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Dunăre – afluentii mici aferenți sectorului amonte S.H. Calafat, Jiu, Olt și Bistrița (afluent al râului Siret).

Joi dimineață, INGHA a emis o avertizare de Cod galben, valabilă până vineri seară, la ora 18:00. Afectate sunt râurile din bazinele hidrografice ale apelor curgătoare din județele Arad și Timiș, Caraș-Severin, dar și Gorj:

„Bega – bazin amonte S.H. Balinț și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Balinț – amonte S.H. Remetea (județele: Timiș și Arad), Timiș, Bârzava, Moravița (județele: Caraș Severin și Timiș), Caraș, Nera (județul Caraș Severin), Cerna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș Severin)”, transmite INGHA.

Un Cod Galben, valabil tot până vineri seara la ora 18:00, afectează următoarele râuri din Transilvania, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova:

Tisa (județul Maramureș), Tur (județul Satu Mare), Someșul Mare (județul Bistriţa Năsăud), Someșul Mic (județele: Bihor și Cluj), Crișul Repede (județele: Cluj și Bihor), Crișul Negru (județele: Bihor și Arad), Crișul Alb (județele: Hunedoara și Arad), Mureș (județele: Harghita și Mureș), Arieș (județele: Alba și Cluj), Mureș (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Dunăre (județele: Caraș Severin, Mehedinți și Dolj), Jiu (județele: Hunedoara și Gorj), Gilort (județul Gorj), Motru (județele: Gorj și Mehedinți), Olt (județele: Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț (județele: Gorj și Vâlcea), Bistrița – afluent al râului Siret (județele: Suceava, Neamț și Harghita).

O altă avertizare de Cod Portocaliu este valabilă până vineri la ora 12:00 pentru râurile din Maramureș, Crișana, Transilvania și Banat.

Vizate sunt râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș (județul Maramureș), Tur (județul Satu Mare), Someșul Mare (județul Bistriţa Năsăud), Timiș (județele: Caraș Severin și Timiș).

Ministerul Mediului subliniază că respectarea strictă a Planurilor de Apărare împotriva Inundațiilor este esențială pentru a reduce riscurile și a proteja viețile cetățenilor.