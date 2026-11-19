Fostul ministru al Apărării și, în prezent, deputatul PSD Mihai Fifor îi ia apărarea lui Marian Neacșu, vicepremierul României, în contextul scandalului din Guvern.

Neacșu a primit, printr-o ordonanța de guvern semnată de Luca Niculescu, atribuții extinse în executiv. Social-democratul va coordona activitatea a 10 dintre ministere și va supraveghea deciziile financiare ale altor 15.

Colegul său de partid i-a criticat dur joi pe cei care au lansat acele acuzații la adresa lui Marian Neacșu.

„Cât de ridicol! Cât de penibil! Cât de jenant! Lumea arde, la propriu, și baba dâmbovițeană se piaptănă. La București, mermelim același zgomot politic, timp în care România se zbate între irelevanță și nevoia imperioasă de a-și regăsi drumul politic și, mai ales, economic. Sigur că vicepremierul primește atribuții. De aceea este VICEPREMIER, deștepților!”, a declarat Mihai Fifor, într-o postare pe Facebook.

„Anomalia celor cinci vicepremieri”

Deputatul PSD a mai explicat că, din cauza diferențelor dintre Guvernul anterior, condus de Ilie Bolojan, și Guvernul Niculescu, care are un singur vicepremier în cabinet, a fost nevoie de hotărârea de guvern care să îi suplimenteze lui Marian Neacșu atribuțiile.

„Sigur că anomalia celor cinci vicepremieri care, cu mici și notabile excepții, își petreceau vacanța la Victoria a tins să devină normă. Acea normă în care jupânul Bolojan făcea legea, iar vicepremierii, repet, cu mici excepții, făceau backing vocals.

Ei bine, lucrurile încep să reintre în normal. Normalul în care Guvernul are un singur vicepremier, iar acesta nu este de decor pe lângă un premier plecat pe câmpii după așa-zise reforme, așa cum era Kamikaze Bolo”, mai susține Fifor.

Guvernul Bolojan a avut în componență cinci fotolii pentru vicepremieri. Aceștia au fost, la învestire, Marian Neacșu, Tanczos Barna, Dragoș Anastasiu, Cătălin Predoiu și Ionuț Moșteanu.