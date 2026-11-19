„Aș spune că deja este un lucru foarte bun faptul că funcționarii din România nu au așteptat un ordin de la ierarhie ca să lucreze cu inteligența artificială și ca să încerce”, a declarat premierul în cadrul evenimentului.

Luca Niculescu a declarat că este optimist în ceea ce privește administrația română, spunând că „e mult mai bună decât imaginea pe care o are”.

„Toți cei care au lucrat cu administrația au văzut că sunt mulți oameni dedicați, care vor să lucreze, care caută soluții care nu sunt întotdeauna simple și care trec de tot felul de bariere”, a continuat el.

Premierul a precizat că inteligența artificală este cea mai utilă când este vorba de documente.

„Un funcționar care, folosind inteligența artificială, găsește pasajul corect într-un dosar cu sute de pagini, este un mare câștig”, a afirmat Niculescu.

Al doilea exemplu oferit de acesta îl reprezintă „o coagulare a felului în care ne ținem datele, pentru că acum fiecare instituție ține datele în felul ei, deci o agregare, să fim mai coordonati aici”.

„Evident, este importantă atenția la protecția datelor și la utilizarea în siguranță a oricărui program digital”, a adăugat premierul.

Luca Niculescu a conchis cu ideea că e foarte important ca „deciziile care privesc oamenii să fie totuși luate de oameni, să nu lăsăm totul în grija a inteligenței artificiale”.