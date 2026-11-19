Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat joi, în cadrul Bucharest Forum, că România ar trebui să ia poziție în fața discuțiilor care se poartă acum între Trump, Putin și Xi Jinping.

„Pare că marile puteri discută despre viitorul ordinii internaționale, despre securitate, despre influență și mai ales despre raporturi economice. Iar pentru țările aflate la intersecție acestor interese, precum România,întreparea este foarte simplă. Vom fi doar spectatori ai acestei reașezări sau vom ști să ne apărăm intereseleși să ne construim propriul rol în această nouă realitate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD spune că România ar trebui să ia atitudine și să își valorifice atât poziția geostrategică, cât și resursele economice, în viitoarele negocieri.

„Trebuie să ne câștigăm singuri locul la masă”, a spus Grindeanu. „Însă, în perioade de reașezare geopolitică, inerția devine un risc. România are de ales, poate aștepta ca alții să redeseneze aceste rute comerciale de care vorbeam mai devreme, să decidă unde se investește și unde se produce sau poate participa activ la aceste decizii”.

„S ă privim către Orientul Mijlociu și către Asia ”

La capitolul investiții și investitori, șeful social-democraților a dat ca exemplu țările din Vest.

„Trebuie să ne diversificăm opțiunile, să privim mult mai activ noi ca țară către Orientul Mijlociu, către statele din Golf și către Asia. Acolo există fonduri suverane, capital, tehnologie și investitori care caută proiecte pe termen lung. Reconfigurarea acestor lansuri globale de aprovizionare de care vorbeam mai devreme ne oferă o oportunitate majoră.

Companiile caută azi locații sigure, apropiate de piețele mari, cu energie, infrastructură și parteneri de încredere. România poate deveni o destinație importantă pentru investiții industriale majore și un centru regional de producție”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Miercuri, Daniel Zamfir, ministrul PSD al Economiei, a s-a întors dintr-o vizită în Doha, unde a condus delegația României. Oficialul anunța că pleacă cu mai mulți afaceriști români, în căutarea investițiilor.

La același eveniment de la Palatul Parlamentului au luat cuvântul mai mulți lideri politici, printre care și Nicușor Dan sau Mircea Geoană.