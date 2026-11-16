Disciplină totală. Cum arată orașul cu cele mai stricte reguli din lume

Traversezi strada pe unde nu e voie, iei o gură de apă când intri în metrou sau te plimbi dezbrăcat prin propriul apartament: în Singapore, toate pot aduce o amendă. Ultima se aplică dacă te vede cineva din afară pe fereastră, inclusiv turiștii din camerele de hotel.

Jurnalista Michelle Jana Chan, care a locuit până de curând în orașul-stat, povestește în The Telegraph că probabil încălca zilnic una sau două reguli.

Amenzi grele în autobuz

Din 23 septembrie, pasagerii autobuzelor din Singapore riscă amenzi de până la 500 de dolari singaporezi, aproximativ 290 de lire sterline, dacă ascultă muzică sau se uită la filme cu sonorul tare, pun picioarele pe scaune, mănâncă, beau sau aruncă gunoaie.

Pentru murdărirea vehiculului sau pentru că pun în pericol ceilalți pasageri, amenda poate ajunge la 5.000 de dolari singaporezi. Reguli similare existau deja în metrou.

Autoritatea pentru Transport Terestru spune că vrea un mediu „prietenos și confortabil” pentru călători. Rezultatul se vede: transportul public este curat, liniștit și sigur, într-una dintre cele mai dens populate țări din lume. Combinația de reguli stricte, camere de supraveghere, aplicații de raportare, agenți de ordine și echipe de curățenie a dat roade. Jurnalista spune că nu a asistat niciodată la un comportament antisocial și nu s-a simțit niciodată în pericol.

Regulile pe care puțini le știu

Cele mai cunoscute interdicții sunt guma de mestecat și scuipatul în public. Mai puțini știu că țigările electronice sunt ilegale, iar în transportul public nu ai voie să mănânci sau să bei, nici măcar apă. Este interzis și să nu tragi apa la toaletele publice, să cânți în public piese cu versuri vulgare, să înalți zmee lângă trafic sau să hrănești maimuțele. Urinatul în lift este, desigur, ilegal: multe lifturi au senzori care detectează amoniacul, blochează ușile și pornesc alarma.

Pedepsele pot fi foarte dure. Străinii care depășesc durata vizei pot fi pedepsiți cu bătaia cu vergeaua. Cetățenii și rezidenții permanenți care consumă droguri în străinătate pot fi trași la răspundere la întoarcere, iar pe aeroport există avertismente că pasagerii pot fi testați la sosire.

Interdicția preferată a jurnalistei este cea pentru durian, un fruct tropical cu miros foarte puternic, interzis în autobuze și metrou.

Ce trebuie să știe turiștii

Regulile au făcut din Singapore un loc ordonat, sigur și curat. În centrele de mâncare stradală, numite hawker centres, Michelle Jana Chan își rezerva masa lăsându-și telefonul pe ea. Când se întorcea, după douăzeci de minute, cu tava plină, telefonul era mereu la locul lui. Un singur lucru nu trebuie uitat: după masă, tava se duce la locul indicat, altfel riști amendă.