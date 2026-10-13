O companie aeriană și-a suspendat zborurile între cele mai poluate orașe din lume

Compania Firefly a anulat zborurile din capitala Malaysiei, Kuala Lumpur, către Singapore. Potrivit Al Jazeera, măsura a fost luată din cauza fumului dens provenit din Indonezia. Inițial, interdicția zborurilor companiei low-cost viza ziua de marți, dar măsura a fost prelungită până miercuri.

Fumul provenit de la incendiile din Indonezia a transformat Singapore și Kuala Lumpur în cele mai poluate orașe din lume. Practic, fumul a acoperit întreaga regiune. Anunțul privind suspendarea zborurilor a fost făcut marți. Tot marți, IQAir, un serviciu de monitorizare a calității aerului, a clasat Singapore și Kuala Lumpur drept cele mai poluate două orașe din lume.

Ce au anunțat compania aeriană și serviciul de monitorizare a calității aerului

Într-un comunicat, Firefly a transmis că zborurile dintre Aeroportul Sultan Abdul Aziz Shah (SZB), situat lângă Kuala Lumpur, și Aeroportul Seletar din Singapore (XSP) au fost anulate până miercuri din cauza „condițiilor meteorologice și a fumului dens”.

Compania a descris această acțiune drept o „măsură proactivă de siguranță”. Incendiile, localizate în principal pe insulele indoneziene Sumatra și Borneo, sunt cele mai intense din țară din ultimii 11 ani. Acestea au fost amplificate de fenomenul El Niño, un tipar meteorologic despre care se estimează că va fi unul dintre cele mai puternice din ultimele patru decenii.

IQAir, o companie elvețiană de monitorizare a calității aerului, a raportat marți că Indicele Calității Aerului a fost de 199 în Singapore și de 183 în Kuala Lumpur, marți. Valorile de peste 150 sunt considerate, în general, nesănătoase, iar cele de peste 300 sunt clasificate drept periculoase.

Măsuri luate în Singapore și Malaysia

Guvernul din Singapore a reintrodus subvențiile pentru tratarea afecțiunilor cauzate de fumul dens. Anterior, măsura a fost aplicată în 2015, când fumul provenit de la incendiile din Indonezia a persistat în regiune timp de mai multe săptămâni.

În Malaysia, școlile s-au redeschis marți în majoritatea statelor, pe măsură ce calitatea aerului s-a îmbunătățit ușor. Totuși, au rămas închise școli din trei state, un teritoriu federal și mai multe districte.

Ministrul de Externe al Malaysiei, Mohamad Hasan, a declarat luni că va insista pentru consolidarea mecanismelor regionale cu ocazia reuniunii miniștrilor de externe ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), programată pentru luna viitoare.

Demnitarul a mai spus că Indonezia a mobilizat aproximativ 60.000 de persoane pentru a combate incendiile, însă fumul dens a blocat la sol 34 de aparate de zbor, inclusiv avioane și elicoptere.

De asemenea, terenul greu și resursele limitate de apă au îngreunat intervențiile.