Update: În spatele recordului Anthropic, angajamente de aproape 900 de miliarde de dolari pentru infrastructura AI

Anthropic a confirmat cea mai mare ofertă publică inițială din istoria burselor, după ce a majorat cu 19% numărul acțiunilor scoase la vânzare. Compania a atras 81,3 miliarde de dolari prin vânzarea a 980 de milioane de acțiuni, la un preț final de 83 de dolari pe titlu, depășind recordul stabilit în iunie de SpaceX, potrivit Reuters. Împreună cu un plasament privat de 26 de miliarde de dolari, valoarea totală a operațiunii ajunge la 107,3 miliarde de dolari.

Documentele prezentate investitorilor dezvăluie și amploarea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea tehnologiei. Anthropic a alocat aproape 9 miliarde de dolari infrastructurii de calcul în prima jumătate a anului și alte 5 miliarde în trimestrul al treilea. Compania are angajamente contractuale de aproape 900 de miliarde de dolari pentru servicii și infrastructură informatică, inclusiv prin parteneriate cu Amazon și Google.

Creșterea rapidă nu a eliminat pierderile. În trimestrul al treilea, Anthropic a raportat o pierdere operațională de 567 de milioane de dolari, după un profit de 974 de milioane în trimestrul precedent. Compania avertizează că dezvoltarea infrastructurii depinde și de accesul partenerilor la finanțare. Costurile mai mari sau dificultățile de finanțare ar putea întârzia unele proiecte.

Știrea inițială:

Acțiunile Anthropic au fost evaluate miercuri la 83 de dolari, peste intervalul inițial de 70–78 de dolari. Compania a majorat și numărul titlurilor oferite investitorilor, obținând aproximativ 81 de miliarde de dolari prin listare, anunță Euronews. Tranzacționarea este programată să înceapă joi, 19 noiembrie, pe Nasdaq, sub simbolul ANT. Oferta depășește precedentul record stabilit de SpaceX în iunie.

Anthropic a ajuns la venituri de aproape 17 miliarde de dolari într-un trimestru

Creșterea companiei conduse de Dario Amodei este unul dintre motivele interesului investitorilor. În primul trimestru din 2025, Anthropic avea venituri de 376 de milioane de dolari. În trimestrul al treilea din 2026, acestea au ajuns la 16,96 miliarde de dolari. Compania estimează că veniturile sale anualizate au atins 81 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii octombrie, cu 10 miliarde peste nivelul calculat cu o lună înainte.

We’ve priced our IPO at $83 per share, with trading expected to begin on Nasdaq tomorrow. https://t.co/NJxt2pILrh Legal disclaimer: A registration statement relating to the Class A common stock was declared effective by the Securities and Exchange Commission on November 18, 2026. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus may be obtained, when available, from: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, by telephone at (866) 471-2526, or by email at [email protected]; or Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected] — Anthropic (@AnthropicAI) November 18, 2026

Cea mai mare parte a afacerii provine de la clienții corporativi. Peste 11.900 de companii plătesc anual mai mult de 100.000 de dolari pentru serviciile Anthropic. Costurile infrastructurii informatice rămân ridicate, dar raportul dintre acestea și venituri s-a îmbunătățit. În trimestrul al treilea, cheltuielile cu puterea de calcul au reprezentat 58% din venituri, față de aproximativ 150% cu un an înainte.

Nvidia a pierdut aproximativ 35% din valoare din octombrie

Situația este diferită la Nvidia. Acțiunile producătorului de cipuri au scăzut miercuri cu 2,9%, până la 150,96 dolari. Compania se îndreaptă spre a șaptea săptămână consecutivă de pierderi, cea mai lungă asemenea perioadă din iulie 2008. De la începutul lunii octombrie, acțiunile au pierdut aproximativ 35% din valoare.

Scăderile au continuat după demisia fondatorului și directorului executiv Jensen Huang, anunțată pe 12 noiembrie. Conducerea interimară a fost preluată de directoarea financiară Colette Kress. Rezultatele financiare publicate marți au depășit estimările analiștilor, dar nu au reușit să oprească vânzările de acțiuni.

SUA introduc noi restricții pentru exporturile de cipuri AI

Presiunea asupra Nvidia crește și din cauza deciziilor Washingtonului. Departamentul american al Comerțului a introdus luni noi cerințe de autorizare pentru exporturile de cipuri avansate către Singapore, Malaysia, Thailanda, Indonezia și Brazilia.

Restricțiile vizează și centrele de date care oferă companiilor chineze acces la cantități mari de putere de calcul. Dario Amodei a susținut de mult timp limitarea accesului Chinei la tehnologia americană avansată, în timp ce Jensen Huang s-a opus unor asemenea restricții. În ciuda divergențelor, Nvidia se numără printre investitorii Anthropic și urmează să aloce peste 10 miliarde de dolari companiei.