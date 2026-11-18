Anunțul vine după ce Huang a declarat într-un comunicat de marți că ar fi „onorat” să revină în funcția de CEO al Nvidia, dacă consiliul de administrație i-ar permite acest lucru.

Huang a demisionat brusc săptămâna trecută pe fondul preocupărilor legate de securitatea națională și al rapoartelor despre multiple aventuri extraconjugale. Jones a declarat că consiliul de administrație al Nvidia are „toată încrederea” în directorul financiar și CEO-ul interimar Colette Kress pentru a conduce compania în căutarea unui lider permanent, potrivit CNN.

Compania a căutat să liniștească investitorii și să ofere clarități cu privire la viitorul său în raportul de câștiguri pe trimestrul al treilea, publicat marți seară, Kress afirmând că „foaia de parcurs a Nvidia este pe drumul cel bun, iar ambiția noastră nu a fost niciodată mai mare”.

Huang a declarat că ar fi onorat să revină în funcție

Unii angajați, investitori și alți lideri din domeniul tehnologiei Nvidia au solicitat consiliului de administrație restabilirea lui Huang în funcția de CEO, în așteptarea rezultatului anchetei privind multiplele sale aventuri extraconjugale, inclusiv cu fosta directoare Megaspeed, Alice Huang, pe care oficialii americani o suspectează ca fiind o potențială resursă a serviciilor secrete chineze și cu cel puțin un subordonat direct la Nvidia.

Huang a declarat marți că ar fi „onorat” să revină în funcția de CEO dacă consiliul de administrație decide că „revenirea sa este în interesul superior al acționarilor noștri, al angajaților noștri, al companiei și al Americii”, în primul său comentariu public de la demisie.