O companie susținută de fiul lui Trump nu a plătit salariile angajaților deoarece directorul și-a cumpărat casă

Foundation Future Industries, un startup din domeniul roboților militari susținut de Eric Trump, nu a efectuat plata salariilor, după ce directorul său executiv (CEO) a împrumutat 4,6 milioane de dolari de la companie pentru a-și cumpăra o locuință, a relatat CNBC.

Compania cu sediul în San Francisco nu a efectuat plata salariilor pe data de 30 octombrie, iar angajații nu și-au primit încă banii, potrivit unor surse familiare cu situația companiei private.

Această lipsă de fonduri a stârnit nemulțumirea unor angajați, având în vedere că directorul executiv și cofondatorul, Sankaet Pathak, a împrumutat anul trecut 4,6 milioane de dolari de la firmă pentru a-și achiziționa o locuință.

Documentele publice indică faptul că o societate cu răspundere limitată (LLC), în care Pathak figurează ca unic asociat principal, a cumpărat, în octombrie 2025, o proprietate în valoare de 4,6 milioane de dolari în Sausalito, California.

Un consiliu de administrație format dintr-o singură persoană

Pathak este singurul membru al consiliului de administrație al Foundation și deține majoritatea acțiunilor. Această structură a ridicat semne de întrebare în rândul potențialilor investitori cu privire la guvernanța companiei, au precizat sursele.

Această organizare i-a permis să acceseze ceea ce el a numit un „împrumut pe termen scurt”, aspect despre care investitorii existenți au fost informați prin intermediul documentelor de raportare ale companiei.

„Iată ce se întâmplă într-o companie care nu are o guvernanță adecvată”, a declarat una dintre surse pentru CNBC.

Un purtător de cuvânt al lui Pathak nu a răspuns solicitărilor de a comenta situația. Într-o notă transmisă angajaților în această săptămână, Pathak a precizat că depune eforturi pentru a obține fondurile necesare plății salariilor restante.

De asemenea, în luna august, compania s-a confruntat cu o criză de lichidități, iar plata salariilor a fost efectuată cu o întârziere de aproximativ două zile, după obținerea unui împrumut de tranziție de la un investitor existent, au mai spus sursele.

Rolul lui Eric Trump în cadrul Foundation

Într-un interviu televizat din luna aprilie, Eric Trump, fiul președintelui SUA, a fost prezentat drept investitor în cadrul Foundation și consilier principal pe probleme de strategie. Nu este clar care este dimensiunea participației sale.

„Trebuie să câștigăm bătălia în domeniul roboticii în Statele Unite ale Americii”, a afirmat Eric Trump în acea intervenție.

Ulterior, compania a atras atenția prin discuțiile purtate cu Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) privind furnizarea de roboți umanoizi.

Eric Trump nu a răspuns întrebărilor adresate de CNBC. Un purtător de cuvânt a declarat pentru Financial Times că acesta „nu a fost implicat în managementul, operațiunile, deciziile strategice sau activitățile comerciale ale Foundation”, inclusiv în ceea ce privește contractele cu instituții guvernamentale.

Senatoarea Elizabeth Warren a descris anterior implicarea acestuia drept „corupție la vedere”, după ce relatările din presă au prezentat compania Foundation precum câștigătoarea unor contracte cu Pentagonul.

Contracte și căutarea de capital

O persoană familiarizată cu situația a declarat pentru CNBC că acele contracte cu Pentagonul, în valoare de 24 de milioane de dolari au fost, de fapt, fonduri pentru cercetare acordate companiei Boardwalk Robotics (achiziționată de Foundation la sfârșitul anului 2024), și nu contracte câștigate direct de startup-ul în cauză.

Potrivit sursei, Foundation a utilizat robotul „Alex”, creat de Boardwalk, drept bază pentru primul său model, Phantom MK-1.

Pathak încearcă să atragă sute de milioane de dolari, la o evaluare de 3 miliarde de dolari, afirmând că firma sa este aproape de a prezenta un robot umanoid capabil să utilizeze armament, menit să concureze cu programele chineze de robotică militară.

Anterior, o altă companie a sa din sectorul tehnologiei financiare (fintech), Synapse, s-a prăbușit în 2024. Se pare că, pe măsură ce Synapse se apropia de faliment, Pathak a contractat împrumuturi de la această entitate.