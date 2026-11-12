Guvernul dublează plafonul pentru plata salariilor restante la companiile strategice. Ce alte drepturi vor fi acoperite

Guvernul a aprobat joi, prin ordonanță de urgență, modificarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Noile prevederi se aplică angajaților companiilor de interes strategic aflate în procedura concordatului preventiv, prin care acestea încearcă să evite falimentul și să își restructureze datoriile.

Fondul de garantare este alimentat din contribuțiile angajatorilor și permite plata salariilor și a altor drepturi bănești restante atunci când companiile se confruntă cu dificultăți financiare, în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Plățile compensatorii restante, acoperite din Fondul de garantare

Ordonanța stabilește mai clar ce drepturi salariale și alte sume datorate angajaților pot fi plătite din Fondul de garantare. Printre acestea se numără și plățile compensatorii restante, prevăzute de lege sau de contractele individuale și colective de muncă.

O altă modificare permite depunerea mai multor cereri de plată, cu respectarea perioadei de garantare și a plafonului maxim stabilit pentru fiecare angajat.

Companiile care au beneficiat deja de sprijin pot solicita noi plăți

Noile prevederi se aplică și companiilor de interes strategic care au beneficiat deja de plata drepturilor salariale din Fondul de garantare pentru șase luni. Acestea vor putea solicita, odată cu intrarea în vigoare a ordonanței, acoperirea restanțelor salariale pentru încă cel mult șase luni, până la limita totală de 12 luni consecutive.

De asememnea, ordonanța modifică procedurile de acordare și recuperare a banilor din Fondul de garantare, precum și regulile prin care pot fi contestate deciziile agențiilor teritoriale.

„Prin extinderea perioadei și a plafonului de garantare, le oferim salariaților o protecție mai consistentă și timpul necesar pentru ca procesul de restructurare să poată da rezultate”, a declarat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, explicând că măsurile urmăresc protejarea veniturilor angajaților și păstrarea personalului calificat în companiile aflate în restructurare financiară.