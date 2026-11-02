Ministrul Muncii reclamă că au existat morți pe lista lui Pîslaru. Cifrele transmise Comisiei Europene ar fi fost umflate

Potrivit ministrului, verificările au scos la iveală 478 de cazuri neconforme, iar România ar urma să piardă fonduri din PNRR.



Acuzații privind persoane decedate incluse în raportările către Bruxelles

Într-un mesaj publicat luni, 2 noiembrie, pe Facebook, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat acuzații la adresa lui Dragoș Pîslaru, în legătură cu modul în care au fost raportate rezultatele procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități.

„Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate! Asta arată cinism și lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false”, a susținut Petre Florin Manole.

Ministrul afirmă că neregulile ar urma să determine aplicarea unei corecții financiare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

„România va pierde bani, pentru că verificarea și raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie și august, au fost greșite”, a transmis acesta.

De la 3.976 de persoane raportate la 3.498 de cazuri validate

Potrivit explicațiilor prezentate de ministru, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a anunțat, la începutul lunii septembrie, atingerea țintei din PNRR, raportând 3.976 de persoane dezinstituționalizate.

Ulterior, în urma verificărilor, au fost eliminate 478 de cazuri.

Printre situațiile considerate neconforme s-ar fi aflat persoane decedate, beneficiari transferați în alte centre rezidențiale, persoane care nu erau instituționalizate până în 2020, cazuri fără documente justificative și persoane aflate în forme de locuire nereglementate sau încă în proces de dezinstituționalizare.

„Așadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituționalizate”, a precizat Manole.

Ministrul susține că au existat avertismente încă din august

Petre Florin Manole afirmă că problemele ar fi fost semnalate în scris încă din luna august, de către angajați ai Ministerului Muncii.

Potrivit cronologiei prezentate de acesta, cadrul general al procesului fusese stabilit până la 8 iulie, iar dosarul a fost predat noii conduceri ANPDPD la 10 iulie.

Instituția ar fi avut astfel aproape două luni, până la 31 august, pentru verificarea documentelor.

Ministrul susține că, în pofida avertismentelor, Comisiei Europene i-au fost transmise date eronate, sub semnătura președintei ANPDPD.

„Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnătura președintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greșite, inclusiv persoane decedate”, a afirmat Manole, referindu-se la verificările solicitate anterior.

Comisia Europeană ar fi cerut revizuirea datelor

Conform ministrului, după primirea documentelor, Comisia Europeană a identificat informații incomplete și cazuri care nu îndeplineau condițiile de eligibilitate, solicitând revizuirea urgentă a raportării.

Manole a transmis că nu intenționează să mențină cifrele inițiale în condițiile în care acestea nu sunt susținute de documente.

„Nu vom acoperi această greșeală și nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă”, a declarat ministrul Muncii.