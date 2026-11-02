Rogobete, despre examenul care decide viitorul a aproape 10.000 de tineri medici. „Voi participa personal la deschiderea concursului”

„Pe 15 noiembrie are loc Concursul Național de Rezidențiat 2026, iar responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că fiecare candidat beneficiază de condiții corecte, transparente și egale”, a scris Alexandru Rogobete luni, pe contul său de Facebook.

Potrivit Ministrului Sănătății, la examenul din acest an vor participa 9.969 de candidați pentru 5.483 de locuri și posturi, concurs care „poate decide parcursul profesional al unei întregi generații de tineri medici”.



Rogobete precizează că luni a avut loc, la Ministerul Sănătății, „prima întâlnire de organizare a concursului, în sistem videoconferință, cu membrii Comisiei Centrale, rectorii celor șase universități de medicină și farmacie și președinta Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană”.

La Medicină, anul acesta s-au înscris 7.180 de candidați comparativ cu 6.956 anul trecut, iar numărul locurilor a crescut de la 4.354 la 4.481. Potrivit ministrului, pentru Medicină sunt disponibile și 265 de posturi.

La Medicină Dentară, sunt 1.855 de candidați pentru 491 de locuri, iar la Farmacie, 934 de candidați pentru 245 de locuri.

„Știu câtă muncă se află în spatele unui astfel de examen. Anii de facultate, nopțile de studiu, emoțiile și presiunea unui rezultat de care depind următorii ani de pregătire profesională”, a precizat Rogobete.

Ministrul Sănătății adaugă că a cerut „o verificare atentă a tuturor procedurilor, în special a măsurilor de securitate, astfel încât organizarea concursului să nu lase loc de îndoieli. Vom continua coordonarea și săptămâna viitoare, pentru definitivarea tuturor detaliilor”.

Totodată, a menționat că va participa la deschierea Concursului Național de Rezidențiat, deoarece vre să fie „alături de acești tineri într-un moment atât de important pentru viitorul lor”.

„Le doresc tuturor candidaților încredere, concentrare și mult succes!”, a conchis Alexandru Rogobete.