România sprijină modernizarea Armatei Republicii Moldova prin achiziții comune de tehnică militară

Ministrul român al Apărării, Ștefan-Radu Oprea, s-a întâlnit luni cu omologul său din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, la sediul Ministerului Apărării Naționale (MApN), cu ocazia semnării unui act adițional la un acord privind achiziția de vehicule militare.

Documentul completează Acordul-cadru care vizează furnizarea de către compania italiană IVECO Defence Vehicles a unor platforme de transport auto multifuncționale pe roți.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din regiune, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, precum și despre efectele conflictului asupra securității României și Republicii Moldova.

Discuțiile au vizat și stadiul cooperării bilaterale în domeniul apărării, sprijinul acordat Republicii Moldova în contextul european și euroatlantic, dar și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței Chișinăului în fața amenințărilor hibride atribuite Moscovei.

Ministrul român al Apărării a evidențiat importanța relației strategice și istorice dintre cele două state și a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Un alt subiect abordat a fost facilitarea accesului țării vecine la echipamente și capabilități militare prin intermediul instrumentului european Security Action for Europe (SAFE).

România susține modernizarea Armatei Republicii Moldova

Ștefan-Radu Oprea a reiterat disponibilitatea României de a sprijini reformarea și modernizarea Armatei Naționale a Republicii Moldova, precum și parcursul european al țării.

„Inițierea, în premieră, a unei achiziții comune de tehnică militară reprezintă o continuare firească a procesului de dezvoltare a interoperabilității dintre cele două armate, prin care România sprijină fără echivoc consolidarea capacității de apărare a Republicii Moldova, pentru o mai bună adaptare la provocările actualului mediu de securitate. Vom continua să susținem modernizarea Armatei Naționale și dezvoltarea capabilităților necesare pentru protejarea suveranității și independenței Republicii Moldova”, a declarat ministrul român al Apărării.

La rândul lor, reprezentanții Republicii Moldova și-au exprimat interesul pentru promovarea produselor militare achiziționate din România, în vederea creșterii vizibilității industriei românești de apărare. Printre domeniile de interes se numără armamentul de infanterie și sistemele de apărare antiaeriană.

Oficialii moldoveni au mulțumit, totodată, României pentru sprijinul acordat în pregătirea și formarea personalului militar. Aceștia au apreciat expertiza și competențele dobândite de militarii Republicii Moldova în cadrul programelor de instruire și învățământ desfășurate în România.

La finalul întrevederii, cei doi miniștri au convenit asupra continuării dialogului politico-militar și valorificării mecanismelor de cooperare bilaterale și regionale, pentru dezvoltarea capacităților de apărare și accelerarea procesului de modernizare a Armatei Naționale a Republicii Moldova.