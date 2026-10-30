Alexandru Rogobete anunță când ar putea deveni funcționale centrele pentru marii arși din Timișoara și Târgu Mureș

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, după ședința de Guvern, că există șanse mari ca centrele pentru pacienții cu arsuri grave din Timișoara și Târgu Mureș să primească pacienți la începutul anului viitor.

Potrivit ministrului, lucrările de construcție și instalarea echipamentelor funcționale au fost finalizate la Timișoara, iar la Târgu Mureș situația este asemănătoare.

În schimb, la București, unde se construiește primul și singurul centru de arși grav pentru copii din România, lucrările continuă la amenajările interioare.

Întrebat despre stadiul celor trei centre, la 11 ani de la tragedia de la Colectiv, Rogobete a spus că la Timișoara au fost finalizate construcția și instalarea echipamentelor funcționale.

„La centrul de la Timișoara este finalizată construcția și instalarea echipamentelor funcționale. Prin echipamente funcționale înțelegem sistemele de gaze medicale, de climatizare, de sterilizare a aerului, de epurare a aerului din sălile de operație și așa mai departe, iar în prezent suntem în procedură de licitație și instalare a echipamentelor medicale”, a declarat ministrul Sănătății.

„La Târgu Mureș, situația este aproximativ identică cu cea de la Timișoara iar la București, primul și singurul centru de arși grav pentru copii din România, lucrările sunt avansate în sensul în care se lucrează la amenajările interioare”, a spus acesta.

Acesta a spus că operaționalizarea centrelor a fost întârziată din cauza blocării fondurilor care erau necesare pentru organizarea licitațiilor și cumpărarea echipamentelor medicale. Din acest motiv, Ministerul Sănătății a suplimentat bugetul Băncii Mondiale pentru finalizarea proiectelor.

Potrivit ministrului Sănătății, „a existat o întârziere de operaționalizare destul de mare pentru că au fost blocate fondurile necesare pentru licitațiile echipamentelor medicale”.

Rogobete, întrebat de ce România nu are încă un centru funcțional pentru marii arși, la 11 ani de la Colectiv

Astăzi se împlinesc 11 ani de la tragedia din clubul Colectiv. La acel moment, România nu avea suficiente locuri și dotări pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, deși autoritățile susțineau că sistemul medical era pregătit.

Alexandru Rogobete a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă, cum le explică românilor faptul că, după 11 ani și mai mulți miniștri ai Sănătății, România nu are încă un centru funcțional pentru marii arși.

El a spus că proiectul celor trei centre de arși, realizat prin intermediul Băncii Mondiale, a fost lansat în 2015, iar documentele au fost aprobate în 2016. Potrivit acestuia, când a ajuns la Ministerul Sănătății, în noiembrie 2021, proiectele erau complet blocate.

„Proiectul pentru construcția celor trei centre de arși prin Banca Mondială a început ca idee de proiect în anul 2015. Documentele au fost, mă rog, înaintate și a aprobat proiectul Banca Mondială în 2016. În 2021, când am venit la Ministerul Sănătății, în noiembrie 2021, după mandatele colegilor de la PNL și USR, am găsit aceste trei proiecte complet blocate. Am reluat licitațiile, am deblocat proiectele și prima cupă de pământ, de exemplu, la Timișoara, a fost dată în 4 iunie 2024”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Eu nu vă pot spune de ce în 11 ani nu s-au făcut. Eu pot să vă spun că de când sunt la Ministerul Sănătății, în doar trei ani de zile, au fost construite două centre de arși grav, unul pentru copii și alte 22 de șantiere de spitale noi”, a afirmat ministrul.

Rogobete: „Este o lipsă de viziune și o lipsă de asumare a actului administrativ”

Rogobete a mai fost întrebat, la finalul ședinței, dacă lipsa unui centru funcțional pentru marii arși, la 11 ani de la tragedia de la Colectiv, reprezintă un eșec al României sau al politicienilor.

„Din punctul meu de vedere, este o lipsă de viziune și o lipsă de asumare a actului administrativ”, a declarat ministrul Sănătății.