GIA, asistentul AI din Ghișeul.ro. Românii vor putea plăti amenzile după ce fotografiază procesul-verbal

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea GIA, un asistent digital bazat pe inteligență artificială, integrat în aplicația mobilă Ghișeul.ro, disponibilă pe Android și iOS.

Asistentul este disponibil non-stop și le permite utilizatorilor autentificați să plătească impozite, amenzi și datorii către ANAF, să achite rovinieta, să descarce cazierul judiciar și să consulte istoricul plăților, printr-o conversație în limbaj natural.

GIA poate oferi răspunsuri personalizate atât pe baza datelor din profilul utilizatorului, cât și prin consultarea informațiilor publice relevante.

Plata amenzilor prin fotografierea procesului-verbal

Una dintre funcționalitățile asistentului permite plata amenzilor prin fotografierea procesului-verbal. Sistemul extrage automat suma, instituția emitentă și codul de plată, iar tranzacția poate fi confirmată în mai puțin de 30 de secunde.

GIA oferă și îndrumare pentru obținerea pașaportului, de la lista documentelor necesare și pașii pentru programare până la plata taxei, fără ca utilizatorul să fie nevoit să acceseze site-uri externe.

„Integrarea asistentului GIA în Ghișeul.ro marchează trecerea de la digitalizarea pasivă la servicii publice proactive și interoperabile”, a declarat Costinel-Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.

Platforma Ghișeul.ro are peste 3,6 milioane de utilizatori activi.

Pentru 2026 sunt planificate noi funcționalități, printre care extinderea serviciilor disponibile prin conversație, introducerea unui istoric al interacțiunilor cu chatbotul și accesul la GIA și pentru persoanele care nu au cont pe platformă.