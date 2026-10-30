Gigantul chinez BYD anunță investiții în România. Stella Li: Stații de încărcare ultrarapidă | Planuri pentru furnizorii români și ce spune despre o posibilă fabrică

Gigantul chinez este interesat și de colaborarea cu furnizorii români din industria auto, în timp ce continuă să analizeze noi locații pentru fabrici în Europa.

Aflată în prima sa vizită în România, Stella Li a declarat că BYD nu dorește să se limiteze la comercializarea de automobile, ci urmărește să dezvolte un ecosistem local care să includă infrastructură de încărcare, tehnologii și colaborări industriale. Declarațiile au fost date în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, la care a participat și Mediafax.

„Nu este vorba doar despre aducerea mașinilor aici. Vom investi în profunzime în ecosistem, inclusiv în stațiile noastre de încărcare ultrarapidă. Aștept cu interes să mă întâlnesc cu autoritățile de aici, cu partenerii noștri, pentru că vrem să ne dezvoltăm și să investim mai mult”, a declarat Li.

Între 10 și 20 de stații de încărcare ultrarapidă în România

Întrebată despre infrastructura necesară pentru creșterea încrederii românilor în automobilele electrice, Stella Li a precizat că BYD intenționează să investească în instalarea a 10-20 de stații de tip flash charging în România.

Potrivit acesteia, scopul este ca șoferii să poată testa direct tehnologia și să constate că timpul de încărcare poate deveni comparabil cu cel necesar unei opriri obișnuite la o benzinărie.

„Vom investi în 10-20 de stații de încărcare ultrarapidă în România. Odată ce oamenii vor veni în aceste locuri și le vor testa, vor spune: «Uau, este real, funcționează»”, a afirmat vicepreședinta BYD.

Noua tehnologie BYD permite încărcarea unei baterii compatibile de la 10% la 97% în aproximativ nouă minute, potrivit datelor prezentate de producător. La temperaturi extreme, de minus 30 de grade Celsius, încărcarea de la 20% la 97% ar dura aproximativ 12 minute.

Stella Li a explicat că stațiile pot integra sisteme de stocare a energiei în baterii, ceea ce ar permite instalarea lor și în locuri unde rețeaua electrică nu poate susține direct puterile foarte ridicate necesare încărcării.

Întrebată unde vor fi instalate echipamentele, Stella Li a explicat că tocmai acesta este unul dintre motivele prezenței sale în România.

„Acesta este motivul pentru care sunt aici. Voi lucra cu echipa noastră pentru a identifica locurile în care ar trebui să instalăm stațiile de încărcare”, a declarat ea.

Vicepreședinta BYD a precizat că ar prefera amplasamentele frecventate de un număr mare de persoane, cu acces facil și în care șoferii pot opri pentru o perioadă scurtă.

Va construi BYD o fabrică în România?

Vizita Stellei Li se desfășoară într-un moment în care producătorul chinez caută noi locații pentru extinderea producției europene.

Întrebată direct dacă România se află printre posibilele amplasamente pentru o nouă fabrică BYD, aceasta nu a confirmat existența unui proiect industrial concret în țara noastră.

Ea a precizat, însă, că BYD se concentrează asupra identificării a încă două locații de producție în Europa.

Compania construiește deja o uzină de automobile la Szeged, în Ungaria, în apropierea graniței cu România, iar extinderea producției europene reprezintă una dintre prioritățile sale strategice.

Anterior la salonul auto de la Paris, Stella Li a menționat Franța printre țările analizate pentru o nouă fabrică.

BYD vrea furnizori români și ia în calcul o conferință în 2027

Un alt subiect abordat la București a fost posibilitatea integrării companiilor românești în lanțurile de aprovizionare ale producătorului chinez.

Stella Li a apreciat că România dispune de o industrie auto importantă și de furnizori cu experiență, care ar putea deveni parteneri ai BYD.

Vicepreședinta companiei a anunțat intenția de a invita furnizori români la evenimente dedicate colaborărilor industriale și a avansat posibilitatea organizării unei conferințe pentru furnizori chiar în România, anul viitor.

Proximitatea fabricii din Ungaria, ce se află în construcție, ar putea favoriza companiile românești.

BYD pregătește introducerea tehnologiilor de conducere inteligentă în Europa

În sesiunea de întrebări și răspunsuri, Stella Li a abordat și dezvoltarea sistemelor avansate de conducere.

Potrivit acesteia, BYD intenționează să introducă în Europa, în următoarele aproximativ 15 luni, tehnologii de conducere inteligentă dezvoltate de companie.

Reprezentanta grupului a explicat că termenul de „conducere inteligentă” este utilizat inclusiv din cauza limitărilor de reglementare privind circulația vehiculelor complet autonome.

Ea a subliniat că obiectivul final al acestor tehnologii este creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente, fără să anunțe o dată pentru lansarea unor automobile care să circule fără șofer pe drumurile europene.

BYD promite și extinderea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială

Li a subliniat că automobilele sunt doar una dintre platformele prin care BYD își valorifică investițiile în cercetare și dezvoltare.

Potrivit acesteia, compania are aproximativ 120.000 de angajați implicați în activități de cercetare și dezvoltare.

Vicepreședinta BYD a afirmat că echipele companiei generează, în medie, 52 de cereri de brevet într-o zi lucrătoare, prezentând această activitate drept unul dintre indicatorii capacității sale de inovare.

„Automobilul nu mai este doar un automobil. Este un purtător al inovației”, a explicat Stella Li.

BYD dezvoltă tehnologii pentru automobile electrice, baterii, sisteme electronice, stocarea energiei și transport public.

Reprezentanta companiei a menționat și intenția de a aduce pe piața locală tehnologii bazate pe inteligență artificială.

Ea a vorbit, totodată, despre oportunitățile pe care dezvoltarea companiei le-ar putea oferi tinerilor și specialiștilor interesați să lucreze în domeniul tehnologiilor avansate.

În discursul său, Li a insistat asupra faptului că BYD dorește să fie percepută drept o companie tehnologică, nu doar ca un constructor de automobile din China.

BYD accelerează expansiunea europeană

BYD, unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile electrice și hibride plug-in, și-a extins puternic prezența în Europa.

Potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), marca BYD a înregistrat 206.002 automobile noi în Uniunea Europeană în primele nouă luni ale anului 2026, cu 154,4% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

BYD a intrat în România în 2025 și a ajuns la mii de automobile înmatriculate

BYD a intrat oficial pe piața auto din România în 2025, cu o gamă de automobile electrice și hibride plug-in.

Potrivit datelor prezentate în septembrie de Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România, compania ajunsese la 36 de puncte de vânzare după aproximativ un an de activitate.

În primele opt luni ale anului 2026, BYD a cumulat 3.465 de automobile înmatriculate în România, potrivit cifrelor comunicate de reprezentantul local.