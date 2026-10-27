Prima pagină » Turism » Turismul din România, printre vedetele Europei în următorii 10 ani. Doar Azerbaidjanul și Letonia cresc mai repede

Turismul din România, printre vedetele Europei în următorii 10 ani. Doar Azerbaidjanul și Letonia cresc mai repede

Turismul din România până în 2036 ar putea avea una dintre cele mai rapide creșteri din Europa: înnoptările turiștilor străini ar urma să crească cu 82%. Ritmul este aproape dublu față de media europeană, de 42%.
Turismul din România, printre vedetele Europei în următorii 10 ani. Doar Azerbaidjanul și Letonia cresc mai repede
Andreea Tobias
27 oct. 2026, 12:49, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În următorii zece ani, doar Azerbaidjanul (+116%) și Letonia (+83%) ar urma să crească mai repede decât România la înnoptările turiștilor străini, potrivit Euronews. Prognoza pentru turismul din România până în 2036 apare în raportul Accor „The Changing Face of Europe’s Tourism Map to 2036”. Imediat după România vin Ungaria (+80%), Cipru (+75%), Lituania (+72%), Croația (+68%) și Estonia (+65%).

Europa rămâne prima destinație a lumii

Raportul se bazează pe prognoze realizate de Tourism Economics pentru 47 de țări europene. Concluzia este că Europa va rămâne „motorul” turismului mondial și în următorul deceniu. Cererea de cazare ar urma să crească cu 32% între 2026 și 2036, adică încă 1,6 miliarde de înnoptări pe an.

În 2025, Europa a primit 810 milioane de vizitatori internaționali, mai mulți decât orice altă regiune. Asta înseamnă 53% din turiștii lumii și încasări de peste 700 de miliarde de euro. Cheltuielile turiștilor străini ar urma să crească de la 825 de miliarde de euro în 2026 la peste 1.300 de miliarde în 2036.

Cine vor fi turiștii din 2036

Trei sferturi dintre sosiri (77%) vor veni tot din Europa. Germanii ar urma să fie cei mai numeroși (14%), urmați de britanici (8%), francezi și americani (câte 5%) și olandezi (4%).

Cea mai rapidă creștere va veni însă de departe. Sosirile din Orientul Mijlociu ar urma să crească cu 93%, iar cele din Asia cu 88%. Doar din China, numărul vizitatorilor ar urma să crească cu 138%. Și călătoriile de afaceri vor crește mai repede (+50%) decât vacanțele (+39%).

Unde se află România acum

Prognoza vine într-un an slab pentru turismul românesc. Potrivit Eurostat, în prima jumătate a lui 2026, înnoptările din unitățile de cazare din România au scăzut cu 6,7%, a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană. În aceeași perioadă, media europeană a crescut cu 1,7%.

Străinii au o pondere mică în turismul românesc. În 2025, ei au reprezentat doar 17,9% din înnoptări, arată datele Institutului Național de Statistică. Cei mai mulți turiști străini cazați în România au venit din Germania, Italia și Israel.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
SRI avertizează: Românii pot fi recrutați pentru operațiuni de sabotaj printr-un simplu mesaj
Gandul
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
Dosarul Herculane. Sechestrele de pe clădirile confiscate în primă instanță, ridicate de Înalta Curte. Primar: „Sunt investitori care stau la coadă să cumpere”
Libertatea
Ai pierdut cartea de muncă? Cum îți poți dovedi vechimea pentru pensie și ce documente trebuie să obții
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor