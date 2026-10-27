Turismul din România, printre vedetele Europei în următorii 10 ani. Doar Azerbaidjanul și Letonia cresc mai repede

În următorii zece ani, doar Azerbaidjanul (+116%) și Letonia (+83%) ar urma să crească mai repede decât România la înnoptările turiștilor străini, potrivit Euronews. Prognoza pentru turismul din România până în 2036 apare în raportul Accor „The Changing Face of Europe’s Tourism Map to 2036”. Imediat după România vin Ungaria (+80%), Cipru (+75%), Lituania (+72%), Croația (+68%) și Estonia (+65%).

Europa rămâne prima destinație a lumii

Raportul se bazează pe prognoze realizate de Tourism Economics pentru 47 de țări europene. Concluzia este că Europa va rămâne „motorul” turismului mondial și în următorul deceniu. Cererea de cazare ar urma să crească cu 32% între 2026 și 2036, adică încă 1,6 miliarde de înnoptări pe an.

În 2025, Europa a primit 810 milioane de vizitatori internaționali, mai mulți decât orice altă regiune. Asta înseamnă 53% din turiștii lumii și încasări de peste 700 de miliarde de euro. Cheltuielile turiștilor străini ar urma să crească de la 825 de miliarde de euro în 2026 la peste 1.300 de miliarde în 2036.

Cine vor fi turiștii din 2036

Trei sferturi dintre sosiri (77%) vor veni tot din Europa. Germanii ar urma să fie cei mai numeroși (14%), urmați de britanici (8%), francezi și americani (câte 5%) și olandezi (4%).

Cea mai rapidă creștere va veni însă de departe. Sosirile din Orientul Mijlociu ar urma să crească cu 93%, iar cele din Asia cu 88%. Doar din China, numărul vizitatorilor ar urma să crească cu 138%. Și călătoriile de afaceri vor crește mai repede (+50%) decât vacanțele (+39%).

Unde se află România acum

Prognoza vine într-un an slab pentru turismul românesc. Potrivit Eurostat, în prima jumătate a lui 2026, înnoptările din unitățile de cazare din România au scăzut cu 6,7%, a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană. În aceeași perioadă, media europeană a crescut cu 1,7%.

Străinii au o pondere mică în turismul românesc. În 2025, ei au reprezentat doar 17,9% din înnoptări, arată datele Institutului Național de Statistică. Cei mai mulți turiști străini cazați în România au venit din Germania, Italia și Israel.