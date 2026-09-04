Românii vor putea merge în Vietnam cu un zbor direct din București. Câți turiști estimează Ambasadorul Vietnamului după ridicarea vizelor

Românii dornici să petreacă vacanțele în exoticul Vietnam vor putea putea ajunge acolo în nouă ore, cu o cursă directă, fără escală, care va fi inaugurată din a doua jumătate a lunii noiembrie, iar în 11 ore vor putea fi înapoi acasă, fără schimb în alte aeroporturi.

Este vorba de cursa lansată de Paralela45 spre Vietnam, cu care operatorul a deschis sezonul vacanțelor exotice, joi seara, la un eveniment printr-un eveniment găzduit de Ambasada Republicii Socialiste Vietnam la București, care susține promovarea țării în rândul turiștilor români.

„Vietnam a scutit viza cetățenilor români pentru 45 de zile, viza turistică, și dorim să îi atragem pe turiștii români să vină în Vietnam și de aceea am și prezentat și linia de zbor direct între București și insulele Phu Quoc. Știți că de exemplu, noi am scutit viza pentru Polonia și anul trecut 55.000 de turiști polonezi au venit în Vietnam. Ne așteptăm în cazul României cam 20.000 de turiști, pentru că populația României esye de 20 de milioane, iar a Poloniei, de 37 de milioane, deci cam jumătate. Am observat că PIB-ul la paritatea puterii de cumpărare este aproape la fel: acolo e 51.000 de dolari anual, aici, 49.000 de dolari anual, este aproape la fel. Și dacă avem zbor direct, putem avea mulți turiști”, a declarat Ambasadorul Vietnamului la București, Excelența Sa, domnul Le Vinh Thang, la întrebarea reporterului Mediafax la evenimentul organizat pentru lansarea cursei directe.

Cât costă un sejur

Vacanțele în Vietnam din portofoliul Paralela45 încep pe 20 noiembrie cu sejururi și circuite care răspund cererii ridicate de experiențe în această țară. Sejururile se petrec la hoteluri din Phu Quoc, la prețuri care pornesc de la 1.618 euro/persoană (hotel de patru stele) și 1.816 de la euro/persoană (hotel de cinci stele).

Circuitele Paralela45 îi poartă pe turiști de la tradițiile și cultura locală la peisajele tropicale și atmosfera vibrantă a orașelor, dar și către destinații fascinante din vecinătate, precum Cambodgia și Thailanda.

Circuitele au o durată de șapte zile sau de 10-14 nopți cu mini-sejur la plajă și costă de la 1.861 de euro/persoană. Turiștii pot alege și formula 7+7, un concept lansat în premieră pe piața din România, care reunește într-un singur pachet șapte nopți de circuit și șapte nopți de sejur și care costă de la 2.112 euro/persoană.

„Am construit vacanțele în Vietnam pornind de la diferitele experiențe pe care le oferă țara turiștilor, experiențe culturale, tradiții, gastronomie, orașe pline de energie, peisaje tropicale și, pentru cei care își doresc și relaxare, plajele din Phu Quoc. Turiștii pot opta pentru circuite, sejururi sau varianta 7+7, care combină partea de explorare cu câteva zile de relaxare. Iar pentru cei care vor să descopere mai mult din Asia, programele noastre extind călătoria către Cambodgia și Thailanda”, a declarat Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Potrivit companiei, Vietnamul traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria turismului său. La jumătatea lunii decembrie a înregistrat 20 de milioane de vizitatori străini în 2025, un prag care reprezintă un record absolut pentru turismul din Vietnam, la 65 de ani de la începutul dezvoltării industriei turistice a țării. Cu o rată de creștere de aproximativ 21%, sectorul turistic din Vietnam este considerat de Organizația Națiunilor Unite pentru Turism (UN Tourism) printre cele cu cea mai rapidă creștere din lume.

„Astăzi, Vietnamul dezvoltă tot mai mult produse turistice de înaltă calitate, capabile să răspundă nevoilor diverse ale vizitatorilor internaționali, de la turismul balnear, explorarea naturii și a patrimoniului cultural până la experiențe gastronomice și turism de wellness. Apreciem în mod deosebit rolul de pionier al companiei Paralela45 în promovarea Vietnamului și apropierea acestuia de piața turistică românească. Cu toate acestea, pentru ca această rută să aibă succes și să se dezvolte în mod durabil, este necesară o cooperare strânsă între autorități, companiile aeriene, operatorii de turism și mass-media. Ambasada noastră este întotdeauna pregătită să însoțească și să sprijine partenerii în promovarea imaginii țării și în dezvoltarea cooperării turistice dintre cele două țări”, a delcarat Ambasadorul Vietnamului la București, Excelența Sa, domnul Le Vinh Thang, cu ocazia evenimentului.

Punte către charterele exotice, din Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași

Paralela45 lansează și connectGO, un serviciu adițional destinat turiștilor din afara Bucureștiului care rezervă pachete exotice în sezonul 2026/2027. Disponibil pentru clienții din Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași, serviciul asigură conexiunea cu zborurile charter din București printr-un pachet care include zbor intern și o noapte de cazare la un hotel din apropierea aeroportului. connectGO costă 99 de euro/persoană pentru călătoria dus-întors sau 65 de euro pentru conexiunea doar dus, indiferent de destinația exotică aleasă. Serviciul poate fi adăugat la pachetele de tip sejur, circuit sau 7+7 și este disponibil exclusiv împreună cu un astfel de pachet. Astfel, turiștii din cele patru orașe nu mai trebuie să își organizeze separat deplasarea până la București înaintea zborului charter și nici cazarea în cazul conexiunilor care necesită o noapte înainte sau după zbor.

Vacanțele exotice, la bordul unui Dreamliner

În cazul vacanțelor exotice, Paralela45 setează un nou standard în piață prin utilizarea aeronavelor Boeing 787 Dreamliner LOT Polish Airlines pentru curse charter în Vietnam, Mexic, Republica Dominicană și Thailanda, care oferă un nivel superior de confort la bord, eficiență energetică și autonomie extinsă pe distanțe lungi, contribuind la o experiență de zbor mai silențioasă și mai odihnitoare. Zborurile spre exoticele Sri Lanka și Kenya sunt asigurate cu aeronavele companiei charter poloneze Enter Air.

Sezonul de exotice reprezintă o nouă direcție de dezvoltare pentru Paralela45, în urma fuziunii cu Rainbow Tours, unul dintre cei mai importanți touroperatori din Europa Centrală și de Est. Integrarea în acest grup consolidează poziția companiei pe piață și oferă acces la expertiză operațională extinsă, precum și la resurse și capacități aeriene suplimentare, într-un context în care stabilitatea și predictibilitatea programelor de călătorie devin tot mai importante.