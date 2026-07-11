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15 turiști indieni au murit după ce o barcă cu motor s-a răsturnat în sudul Vietnamului

O ambarcațiune turistică care se întorcea dintr-o excursie pe o insulă din sudul Vietnamului s-a răsturnat sâmbătă. 15 turiști indieni au murit, a relatat presa de stat, citată de Associated Press.
15 turiști indieni au murit după ce o barcă cu motor s-a răsturnat în sudul Vietnamului
Laura Buciu
11 iul. 2026, 14:18, Știri externe
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Ambarcația transporta 32 de turiști indieni și patru membri ai echipajului când s-a răsturnat la aproximativ 400 de metri de insula Hon May Rut Ngoai, care se află în apropiere de Phu Quoc, cea mai mare insulă din Vietnam, au declarat autoritățile citate de AP.

Martorii oculari au declarat pentru VN Express că ambarcațiunile din apropiere s-au grăbit la fața locului și au început să scoată pasagerii din apă, înainte de a sosi polițiștii de frontieră, marina, garda de coastă și alte agenții de salvare. Salvarea a fost dificilă deoarece mulți erau prinși înăuntru, a relatat VN Express, adăugând că au fost valuri mari în zonă.

Douăzeci și una de persoane au fost salvate, iar toți morții au fost recuperați, au declarat autoritățile. Răniții au fost duși la spitale.

Phu Quoc din Golful Thailandei este una dintre cele mai populare destinații de plajă din Vietnam. Insula Hon May Rut se află la aproximativ 10 kilometri sud de Phu Quoc. Sunt cunoscute pentru plajele lor cu nisip alb și apele limpezi și atrag milioane de turiști interni și străini în fiecare an.

Cauza accidentului nu a fost imediat clară și o anchetă era în curs de desfășurare.

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