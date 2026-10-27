Discuții telefonice cu miză diplomatică. Liderii Finlandei și Norvegiei au vorbit cu Putin, apoi cu Zelenski

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, au purtat marți discuții telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, iar apoi au vorbit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie Reuters.

Potrivit biroului lui Stubb, discuția cu Putin s-a concentrat pe viitoarele reuniuni care ar urma să aibă loc la Abu Dhabi. Vineri, Zelenski a anunțat că negociatorii din Ucraina, Rusia și SUA au convenit să organizeze întâlniri la nivel tehnic în acest oraș, la începutul lunii noiembrie.

Liderii din Europa de Vest au evitat, în mare parte, contactul direct cu Vladimir Putin de la începutul invaziei rusești la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Moscova a acuzat de mai multe ori guvernele europene că prelungesc războiul prin furnizarea de arme Ucrainei și prin refuzul de a purta discuții directe cu Rusia.

Într-o declarație despre conversația cu liderul rus, Alexander Stubb a spus că discuția a fost una extrem de importantă. Potrivit acestuia, războiul din Ucraina are consecințe asupra securității Finlandei și a întregii Europe.

„Discuția a fost francă și substanțială. Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității Europei în ansamblu. Încheierea războiului necesită discuții directe”, a transmis Stubb.

Ulterior, Volodimir Zelenski a discutat cu Stubb și Store. Un consilier al președintelui ucrainean le-a transmis jurnaliștilor, printr-un mesaj pe WhatsApp, că a avut loc această convorbire.

Rusia a comparat atitudinea liderilor din Europa de Vest cu cea a președintelui american Donald Trump, care a discutat cu Putin, încercând să medieze un acord de pace. Până acum, eforturile sale nu au dus la încheierea unui acord.

Legat de aceste convorbiri, Stubb și Store au spus că au participat la discuțiile cu Putin în calitate de lideri ai propriilor țări, nu în numele întregii Europe. Cei doi au mai spus că Finlanda și Norvegia își vor menține sprijinul pe termen lung pentru Ucraina.

Săptămâna trecută, la Oslo, Store și Stubb s-au întâlnit cu emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și cu Volodimir Zelenski. Întâlnirea a avut loc cu o zi înainte ca Witkoff să se întâlnească cu Putin la Sankt Petersburg.

După discuțiile dintre liderul rus și emisarul american, Kremlinul a anunțat că Rusia este pregătită să reia în noiembrie negocierile de pace cu Ucraina, mediate de Statele Unite. Ar urma să fie primele discuții de acest fel din februarie.