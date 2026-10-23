Ucraina vrea să construiască un sistem independent de comunicații prin satelit, în contextul în care problemele cu Starlink persistă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că țara sa a fost de acord să colaboreze cu firme finlandeze pentru dezvoltarea unui sistem de comunicații prin satelit.

În aceeași zi, Ministerul Apărării din Ucraina a reiterat problemele legate de serviciile militare Starshield, notează Al Jazeera.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Elon Musk a restabilit accesul la serviciul de internet prin satelit, Starshield. Acest sistem joacă un rol cheie în efortul de război și în apărarea aeriană a Kievului.

Zelenski a transmis vineri că a convenit cu prim-ministrul finlandez Petteri Orpo că „Ucraina va folosi mai mult din capacitățile satelitale ale Finlandei. Acest lucru este important pentru apărarea noastră, pentru rezistența Ucrainei”.

„Vă mulțumim pentru disponibilitatea de a sprijini sectorul nostru logistic și energetic. Acestea sunt obiective cheie pentru Rusia în acest moment”, a adăugat Zelenski.

Companiile finlandeze au semnat o scrisoare de intenție cu Ministerul Apărării din Ucraina în timpul vizitei premierului finlandez Petteri Orpo la Kiev, joi, a relatat agenția de știri DPA.

Pe 13 octombrie, oficialii ucraineni au anunțat că restricțiile bruște asupra serviciilor Starlink au pus armata țării în dificultate. Deși sistemul a revenit la normal, problemele încă persistă, potrivit sursei citate.

O sursă din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina a declarat vineri reporterilor că „încă se observă cazuri de pierdere a semnalului” în ceea ce privește Starshield.