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Ucraina vrea să construiască un sistem independent de comunicații prin satelit, în contextul în care problemele cu Starlink persistă

Ucraina a anunțat că intenționează să construiască un sistem independent de comunicații prin satelit, în contextul în care țara a transmis că problemele care afectează sistemul Starshield, operat de Statele Unite, continuă.
Ucraina vrea să construiască un sistem independent de comunicații prin satelit, în contextul în care problemele cu Starlink persistă
Ioana Târziu
23 oct. 2026, 16:55, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că țara sa a fost de acord să colaboreze cu firme finlandeze pentru dezvoltarea unui sistem de comunicații prin satelit.

În aceeași zi, Ministerul Apărării din Ucraina a reiterat problemele legate de serviciile militare Starshield, notează Al Jazeera.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Elon Musk a restabilit accesul la serviciul de internet prin satelit, Starshield. Acest sistem joacă un rol cheie în efortul de război și în apărarea aeriană a Kievului.

Zelenski a transmis vineri că a convenit cu prim-ministrul finlandez Petteri Orpo că „Ucraina va folosi mai mult din capacitățile satelitale ale Finlandei. Acest lucru este important pentru apărarea noastră, pentru rezistența Ucrainei”.

„Vă mulțumim pentru disponibilitatea de a sprijini sectorul nostru logistic și energetic. Acestea sunt obiective cheie pentru Rusia în acest moment”, a adăugat Zelenski.

Companiile finlandeze au semnat o scrisoare de intenție cu Ministerul Apărării din Ucraina în timpul vizitei premierului finlandez Petteri Orpo la Kiev, joi, a relatat agenția de știri DPA.

Pe 13 octombrie, oficialii ucraineni au anunțat că restricțiile bruște asupra serviciilor Starlink au pus armata țării în dificultate. Deși sistemul a revenit la normal, problemele încă persistă, potrivit sursei citate.

O sursă din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina a declarat vineri reporterilor că „încă se observă cazuri de pierdere a semnalului” în ceea ce privește Starshield.

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