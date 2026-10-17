Ucraina negociază cu SUA eliminarea restricțiilor Starshield

Autoritățile de la Kiev încearcă să obțină ridicarea limitei de viteză impuse sistemului Starshield, utilizat pentru controlul dronelor militare. Restricția, introdusă de partea americană fără avertisment, a redus capacitatea dronelor ucrainene de a intercepta atacurile rusești.

Potrivit Associated Press, negocierile cu Pentagonul, SpaceX și administrația americană sunt în desfășurare, dar nu s-a ajuns încă la un acord.

Dronele ucrainene, obligate să zboare mai încet

Restricția, introdusă joi dimineață, întrerupe conexiunea la internet atunci când terminalele Starlink se deplasează cu o viteză mai mare de 160 km/h. Măsura afectează dronele ucrainene echipate cu Starshield, versiunea militară a serviciului de internet prin satelit Starlink, dezvoltat de SpaceX.

Dronele sunt obligate astfel să zboare mai încet, devenind vulnerabile în fața armamentului rusesc. Limitarea se aplică și elicopterelor ucrainene folosite pentru interceptarea dronelor rusești.

Limitarea vitezei îngreunează apărarea aeriană a Ucrainei, deoarece Rusia utilizează drone Shahed cu propulsie cu reacție, capabile să depășească 400 km/h.

Ucraina dezvoltase recent o metodă eficientă de interceptare a acestui tip de armament rusesc, folosind drone controlate prin Starshield, care puteau zbura cu viteze mult mai mari decât limita impusă acum.

„Băieții noștri din forțele armate demonstrează că soluția funcționează eficient. Și apoi apare o surpriză: la un moment dat, această soluție încetează să ne mai protejeze țara”, a declarat consilierul prezidențial Serhii Beskrestnov pentru sursa citată.

Trump spune că nu a ordonat restricțiile

Consilierul ucrainean a precizat că autoritățile de la Kiev nu cunosc motivele pentru care SpaceX a introdus limita de viteză.

„Acum înțelegem că aceasta nu este doar o problemă tehnică sau comercială, ci și una politică”, a spus Beskrestnov.

Elon Musk, fondatorul SpaceX, a precizat că Starshield este deținut și controlat de guvernul american, iar deciziile privind utilizarea sistemului aparțin armatei SUA și, în ultimă instanță, președintelui Donald Trump.

Întrebat despre restricții, Trump a declarat că nu a ordonat introducerea lor și că nu crede că Elon Musk ar fi responsabil.

Ucraina caută soluții pentru a menține comunicațiile militare

Starshield este una dintre componentele esențiale ale operațiunilor ucrainene cu drone. Sistemul este administrat de Pentagon și de guvernul american și este pus la dispoziția statelor partenere pentru utilizare militară.

Spre deosebire de Starlink, serviciul destinat utilizatorilor civili, Starshield oferă o conexiune mai stabilă, cu prioritate mai mare, și funcționează în baza unor condiții contractuale separate.

După introducerea restricției, militarii ucraineni au raportat inclusiv întreruperi ale comunicațiilor. SpaceX a remediat aceste probleme, însă limita de viteză a rămas în vigoare.

Kievul încearcă acum să obțină fie eliminarea restricției, fie accesul la o versiune Starshield destinată aeronavelor, care nu are limită de viteză. Această variantă este însă considerabil mai scumpă.

„Suntem în negocieri active cu Pentagonul, SpaceX și guvernul SUA. În acest moment, nu știm care va fi decizia”, au precizat autoritățile ucrainene.

Pentru a reduce dependența de tehnologia americană, Ucraina caută și alternative la sistemele SpaceX. Printre opțiunile luate în calcul se numără rețeaua de sateliți dezvoltată de Amazon și serviciile OneWeb, aparținând companiei franceze Eutelsat.

Sistemul european este deja utilizat în Ucraina, dar nu poate înlocui deocamdată toate funcțiile Starshield, în special comunicațiile necesare dronelor militare de mare viteză.

Rusia dezvoltă o rețea de sateliți care ar putea schimba războiul

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, Rusia își dezvoltă propria rețea de comunicații prin satelit, denumită Rassvet, care ar putea permite controlul în timp real al dronelor și rachetelor. Sistemul ar putea fi utilizat pentru dirijarea dronelor Shahed, a aparatelor de recunoaștere și a unor rachete.

Noua tehnologie ar putea reduce eficiența sistemelor ucrainene de război electronic, concepute pentru a bruia comunicațiile armamentului rusesc.

„Vor putea ataca întreaga țară în timp real și o vor putea face cu mare precizie”, a avertizat consilierul președintelui Volodimir Zelenski.

El susține că Rusia își poate utiliza deja sateliții pentru a controla drone și rachete deasupra Ucrainei, dar numai pentru intervale de 30-40 de minute, atunci când aceștia trec pe deasupra teritoriului ucrainean. În aproximativ șase luni, sistemul ar putea permite controlul permanent al acestor arme.