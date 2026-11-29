Reacția vine după o investigație publicată de The Washington Post, potrivit căreia armata iraniană ar fi utilizat rețeaua de sateliți a lui Elon Musk, Starlink, pentru comunicații militare și coordonarea atacurilor cu drone.

„Departamentul nu are în evidență niciun raport al Comandamentului Central adresat Biroului secretarului de război pe acest subiect. Am informat The Washington Post despre acest lucru, dar publicația a publicat articolul oricum”, a scris Parnell într-un mesaj publicat duminică pe platforma X.

Investigația publicată sâmbătă de publicația americană susține că Iranul a folosit fără autorizație serviciul de internet prin satelit Starlink, dezvoltat de compania SpaceX, pentru a-și susține operațiunile militare împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu.

Potrivit publicației, informația a fost confirmată de patru persoane familiarizate cu operațiunile respective. Un raport clasificat al CENTCOM, prezentat în această vară secretarului de război Pete Hegseth, ar fi menționat utilizarea rețelei pentru coordonarea forțelor iraniene și supravegherea operațiunilor cu drone de atac.

Ce susține investigația despre folosirea Starlink de către Iran

Conform The Washington Post, Elon Musk ar fi aflat în prima săptămână din martie, după începerea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, că rețeaua sa de sateliți era utilizată fără autorizație atât de Teheran, cât și de armata americană.

Echipa lui Musk ar fi ajuns la concluzia că Iranul exploata Starlink pentru a-și coordona operațiunile militare, în contextul în care atacurile americane vizau inclusiv sistemele convenționale de comunicații ale țării.

Publicația mai relatează că armata americană utiliza drone de atac unidirecționale LUCAS prin intermediul Starshield, versiunea militară a tehnologiei SpaceX, dar pe un abonament mai ieftin, destinat operațiunilor terestre, nu celor aeriene.

Potrivit surselor citate de publicație, cel puțin doi directori ai SpaceX ar fi fost concediați în urma incidentelor de utilizare neautorizată a serviciilor.

Legătura cu atacul din Kuweit

Investigația amintește și atacul cu drone iraniene asupra bazei militare americane de la Port Shuaiba, din Kuweit, din 1 martie 2026, în urma căruia șase militari americani au fost uciși.

Jurnaliștii nu au stabilit însă dacă rețeaua Starlink a fost utilizată în mod direct în acel atac. Pentagonul nu a făcut publice concluziile anchetei privind atacul respectiv, iar CENTCOM a refuzat să răspundă întrebărilor detaliate ale publicației despre utilizarea sistemelor Starlink și Starshield.

Starlink nu este autorizat să funcționeze în Iran, însă serviciul a fost disponibil în țară prin terminale introduse pe căi neoficiale. Elon Musk a confirmat anterior că rețeaua funcționează și pe teritoriul iranian.