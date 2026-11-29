Ambasada Rusiei la Haga a reacționat duminică la declarațiile fostului premier olandez privind posibilitatea unui atac rusesc asupra unei fabrici de armament din Țările de Jos.

„O lume întoarsă pe dos: să te lauzi că finanțezi un atac asupra Rusiei, iar apoi să pretinzi că ești victimă. Rusia nu reprezintă o amenințare pentru poporul olandez. Deloc”, au transmis reprezentanții ambasadei.

Diplomații ruși i-au acuzat pe cei care instigă la război că amplifică tensiunile fără să țină cont de consecințe.

„Moscova este deschisă inițiativelor reale de pace”, au adăugat aceștia.

Un eventual atac rusesc asupra unei fabrici de armament din Olanda

Fostul premier olandez Dick Schoof a declarat duminică, la televiziunea WNL, că un eventual atac rusesc asupra companiei de armament Destinus ar intra sub incidența Articolului 5 al Tratatului NATO.

Destinus produce drone și rachete. Compania are o fabrică în orașul Hengelo, în estul Țărilor de Jos, și furnizează armament Ucrainei.

Fostul premier, care a condus și serviciul olandez de informații, consideră însă că Moscova nu dorește o confruntare militară cu Alianța Nord-Atlantică.

„Ei amplifică permanent amenințările, dar nu vor să declanșeze o situație care să ducă la activarea Articolului 5 al NATO”, a declarat Dick Schoof, referindu-se la prevederea din tratat potrivit căreia un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor statelor membre ale Alianței.