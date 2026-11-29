Avertizările de gradul 1 vizează unele districte din voievodatele Silezia Inferioară, Silezia, Polonia Mică și Subcarpatia și sunt valabile până luni, 30 noiembrie, la ora 8:00, scrie Euronews. Și ziua va fi ger, cu maxime între -6 și -2 grade.

Polonia este sub influența unei mase de aer arctic, adusă de un anticiclon care domină cea mai mare parte a Europei și al cărui centru se deplasează din Lituania spre Belarus.

Unde e cel mai frig

În noaptea de duminică spre luni, în sudul țării sunt așteptate minime de circa -13 grade, iar în văile Carpaților se poate ajunge la -17 grade.

În centru, est și sud-vest sunt prognozate circa -7 grade.

Cel mai blând va fi pe litoralul Mării Baltice, cu circa -1 grad, unde vântul poate avea rafale de până la 60 km/h.

Luni, temperaturile vor crește ușor, cu maxime între -2 grade în est și 2 grade în vest. Nopțile vor rămâne însă geroase în sud.

Meteorologii polonezi recomandă haine groase, căciulă, fular și mănuși, creme grase pentru față și mâini și evitarea șederii prelungite afară, mai ales în locurile expuse vântului.

Și în România e ger

În România, ANM anunță ger local în noaptea de duminică spre luni și pe arii extinse în nopțile următoare, cu temperaturi minime în general între -18 și -10 grade.