De duminică la ora 10:00 și până miercuri la aceeași oră, în Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală, vremea va fi deosebit de rece.

Va fi ger, local în noaptea de duminică spre luni și pe arii extinse în nopțile următoare. Temperaturile minime se vor încadra în general între -18 și -10 grade.

În sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile se vor menține în general negative și pe parcursul zilelor, iar valorile maxime se vor situa între -7 și 1 grad.

De duminică la ora 10:00 și până la ora 20:00, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității.

De asemenea, de duminică de la ora 20:00 și până marți la ora 10:00, pe litoral vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

ANM menționează că intensificări ale vântului vor mai fi în regiunile sud-estice și pe parcursul nopții de duminică spre luni (29/30 noiembrie) cu rafale în general de 40…45 km/h.