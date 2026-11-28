De sâmbătă de la ora 10:00 și până duminică dimineața, la ora 8:00, vremea va fi închisă, vântoasă și se va răci față de intervalul precedent.

Temporar, mai ales în prima parte a intervalului, vor fi precipitații (cantități de apă de 3…6 l/mp). Acestea vor fi mixte, la început sub formă de ploaie, iar din orele amiezii mai ales sub formă de ninsoare.

Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2…4 cm. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze la rafală de 50…60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea.

Temperatura aerului va fi în scădere, de la 1 grad la începutul intervalului, până spre valori în jurul a -3 grade noaptea.

De duminică de la ora 8:00 și până la ora 20:00, vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50…55 km/h, amplificând senzația de frig.

Temperatura maximă va fi de -2…-1 grad.

Mai mult, de sâmbătă de la ora 10:00 și până duminică la aceeași oră, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului și viscol.

Ulterior, de duminică de la ora 10:00 și până la ora 20:00, va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.