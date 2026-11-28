Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod galben de vreme severă pentru weekendul 28-29 noiembrie 2026, care vizează 16 județe și municipiul București.

România va trece printr-un proces de răcire accentuată, iar precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale țării.

Cât de mult va ninge în România în acest weekend

Contrar așteptărilor pentru această perioadă, unele dintre cele mai consistente depuneri de zăpadă sunt prognozate în sud-vestul țării, inclusiv în zonele joase, nu doar la munte.

Potrivit estimărilor ANM, stratul de zăpadă se va prezenta astfel:

Mehedinți, Dolj și Olt: 15-20 de centimetri, izolat peste 25 de centimetri;

Carpații Meridionali: strat nou de zăpadă de 5-10 centimetri;

Moldova: 4-8 centimetri;

București: în medie, 2-4 centimetri.

Cele mai abundente ninsori din Oltenia sunt așteptate în intervalul sâmbătă, ora 15:00 – duminică, ora 10:00.

Vântul va viscoli zăpada, astfel că grosimea stratului va putea varia considerabil chiar și în cadrul aceleiași localități.

Când începe să ningă în București

Capitala va avea parte în acest weekend de prima ninsoare a sezonului rece. Sâmbătă dimineață, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, însă, pe măsură ce temperaturile vor scădea, acestea se vor transforma în ninsoare, începând de la orele amiezii.

Meteorologii estimează că în București se va depune un strat de zăpadă de 2-4 centimetri, iar rafalele de vânt vor atinge 50-60 km/h.

Temperatura maximă de 2-3 grade Celsius va fi înregistrată la începutul zilei, după care valorile termice vor scădea continuu.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile vor ajunge la -4…-3 grade Celsius, ceea ce va favoriza înghețarea suprafețelor umede.

Duminică, precipitațiile se vor opri în Capitală, însă temperatura maximă va fi de aproximativ -1 grad Celsius. Vântul va continua să accentueze senzația de frig.

Viscol și vizibilitate sub 100 de metri

Începând de sâmbătă după-amiază, ninsorile viscolite vor afecta județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, municipiul București și, local, județele Ialomița și Constanța.

Fenomene similare sunt prognozate în Mehedinți, Dolj și Olt, unde vor cădea cele mai importante cantități de zăpadă.

În zonele afectate de viscol, vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri, iar circulația rutieră se poate desfășura în condiții dificile, chiar la începutul minivacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie.

Temperaturile coboară până la -10 grade Celsius

Pe lângă ninsori, România se va confrunta cu temperaturi mult mai scăzute decât cele obișnuite pentru sfârșitul lunii noiembrie.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile vor deveni negative în cea mai mare parte a țării. Cele mai mici valori, de aproximativ -10 grade Celsius, sunt așteptate în estul Transilvaniei.

Duminică, temperaturile vor rămâne sub pragul înghețului chiar și în timpul zilei în estul, sudul și centrul țării. În nordul Moldovei și în zonele depresionare, maximele vor coborî spre -6 grade Celsius.

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă până duminică, 29 noiembrie, la ora 20:00.