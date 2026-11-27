Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru 30 noiembrie – 28 decembrie 2026. În prima parte a intervalului, vremea va fi mai rece decât specificul perioadei, pentru ca spre final, temperaturile să fie mai mari.

Vremea în săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie

Potrivit ANM, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de sud și de sud-est a teritoriului.

Precipitațiile vor fi reduse în cea mai mare parte a țării, cu precădere în jumătatea vestică a României.

Vremea în săptămâna 7 – 14 decembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toată țara.

Vremea în săptămâna 14 – 21 decembrie

ANM anunță că și în această săptămână, vremea se va menține mai rece decât normalul perioadei în regiunile extracarpatice. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată.

Precipitațiile vor fi ușor excedentare în regiunile intracarpatice, iar în rest, ele se vor apropia de regimul normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna Crăciunului, 21-28 decembrie

În săptămâna Crăciunului, ANM anunță că vremea se va încălzi. Temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.