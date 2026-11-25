Începând din noaptea de miercuri spre joi până vineri dimineața (26 noiembrie, ora 02 – 27 noiembrie, ora 10), cea mai mare parte din țară va fi cuprinsă de precipitații, iar în vest și sud-vest, local, cantitățile de apă vor ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat, transmite ANM.

La începutul zilei de joi, în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar spre seară și noaptea în jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei, se prognozează lapoviță și ninsoare, cu depuneri de strat de zăpadă de 2-7 cm. La munte se vor depune 5-10 cm de zăpadă.

Vântul va avea intensificări în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi în Banat, dar și pe arii restrânse din sudul Transilvaniei și Dobrogea. Viteza la rafală va ajunge la 40-60 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 60-80 km/h, viscolind ninsoarea.

Totodată, vor fi depuneri de polei, cu o probabilitate mai mare în sud-vest, centru, nord-est și în zonele montane.

Cod galben de viscol la munte

Pe parcursul zilei de joi, Carpații Meridionali și Munții Banatului se vor afla sub incidența unui Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite la altitudini de peste 1.400 de metri.

În aceste zone, vântul va sufla cu 60-70 km/h, iar pe creste rafalele vor atinge 90-110 km/h, viscolind ninsoarea.

Ninsorile vor fi moderate cantitativ, urmând să se depună un strat de zăpadă de 10-15 cm, iar în vestul Carpaților Meridionali chiar în jur de 25 cm.

În sudul Banatului vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h.

Vremea în București

Miercuri, temperaturile maxime se vor situa la 6-8 grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la valori cuprinse între -3 și -1 grad. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Joi, temperatura maximă va fi de 6-7 grade, în timp ce minima va fi mai ridicată față de noaptea precedentă, încadrându-se între 1 și 3 grade Celsius. Vremea va fi închisă și va ploua slab, urmând să se acumuleze cantități de apă de 1-3 litri pe metru pătrat.

„În intervalul 26 noiembrie, ora 02 – 27 noiembrie, ora 10, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică”, mai transmite ANM.