„Ninge în cea mai mare parte a județelor Moldovei, iar carosabilul se prezintă umed, cu sectoare de zăpadă frământată spre acostament. Până la orele prânzului (interval orar 06:00 – 12:00), DRDP Iași a intervenit pe drumurile naționale din administrare cu 120 de autoutilaje și 378,5 tone de material antiderapant”, a transmis DRDP Iași, într-o postare pe Facebook.

Potrivit DRDP Iași, au intervenit 22 de autoutilaje ale SDN Bacău, 5 ale SDN Bârlad, 22 ale SDN Botoșani, 18 ale SDN Câmpulung Moldovenesc, 10 ale SDN Iași, 21 ale SDN Piatra Neamț și 22 ale SDN Suceava.

Meteorologii anunță noi ninsori și vânt puternic

DRDP Iași a precizat că meteorologii anunță în continuare vreme rece, vânt puternic și ninsori, în special în zona montană.

Potrivit unei informări meteorologice emise de ANM, valabilă de luni, ora 10:00, până marți, ora 20:00, sunt așteptate precipitații în majoritatea regiunilor. În nordul Moldovei și la munte vor predomina ninsorile, iar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. De asemenea, vremea se va răci accentuat.

Ninsori și temperaturi scăzute în Munții Călimani

În contextul ninsorilor și al apropierii minivacanței de 1 Decembrie, salvamontiștii transmit un avertisment pentru turiștii care intenționează să facă drumeții montane.

Potrivit Salvamont Mureș, în Munții Călimani, la altitudini de peste 1.800 de metri, stratul de zăpadă măsoară deja între 15 și 30 de centimetri.

În următoarele zile sunt prognozate noi ninsori, temperaturi care pot coborî până la minus 17 grade Celsius și rafale de vânt de 70–80 km/h.

„Nu subestimați condițiile de iarnă! Chiar dacă în zonele joase nu este zăpadă, la peste 1800 de metri condițiile pot fi deja dificile”, a avertizat Salvamont Mureș într-o postare pe Facebook.

Salvatorii montani recomandă turiștilor să aleagă traseele în funcție de experiență și de condițiile meteorologice, să folosească echipament adecvat sezonului rece și să evite zonele expuse vântului puternic, pantele abrupte și deplasările pe timp de noapte.