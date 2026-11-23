„Ar trebui să fie cel de târziu săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, trebuie să fie prezentată”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Dar aici, prima oară, trebuie să vedem totuși acel raport la zi, la 31 octombrie. După ce vedem acel raport, evident vom discuta despre rectificare”, a continuat liderul social-democrat.

Acesta a fost întrebat, în cadrul conferinței, de ce nu a ales scăderea TVA-ului, în loc de proiectul propus referitor la proiectul propus de social-democrați pentru reducerea taxării muncii.

„Deocamdată discutăm de rectificare și o să discutăm despre măsuri, odată cu începutul discuțiilor pe nou buget”, a explicat Sorin Grindeanu, argumentând că încă nu a fost luată o decizie, dar și că deocamdată doar se discută.

Întrebat, în continuare, dacă ar face o analiză și pe scăderea TVA-ului, liderul social-democrat a precizat:

„O să-i cer și acest lucru, evident. Dar nu știu pe ce soluție o să mergem acum, pentru că n-am văzut încă raportul de la Ministerul de Finanțe”, a declarat Grindeanu.

Prima rectificare bugetară a fost aprobată de Guvernul Niculescu la 30 octombrie. Atunci, 8,3 de miliarde de lei, o bună parte din fonduri, au fost alocați în Sănătate. Cu toate acestea, în Sănătate, există un rest de 4,7 miliarde de lei neacoperite pentru zona de concedii medicale. Acești bani urmează să fie suplimentați în cadrul celei de-a doua rectificări, care urmează să fie pregătită la sfârșitul lunii noiembrie, potrivit anunțului dat la sfârșitul lunii trecute de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.