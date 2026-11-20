Constantin Toma comentează, la RFI, sporirea atribuțiilor vicepremierului Marian Neacșu.

„Este un mare șoc. N-a fost niciodată, cred, în toată istoria României, de la 1877 încoace, să ai doi prim-miniștri, pentru că asta înseamnă. Nu știu cu ce se va mai ocupa domnul Luca Niculescu, pentru că eu vă spun și ca fost antreprenor, am coordonat la un moment dat vreo 7.000 de oameni și aici ca primar, de zece ani și jumătate, păi, ești conducător dacă gestionezi și banii. Or dacă tu-l numești pe domnul Neacșu să gestioneze toți banii, ce înseamnă asta, care mai este rolul tău? Pentru că toate reformele, toate proiectele sunt pe bani, nu-i cenaclu aici”, a spus Toma.

Primarul Buzăului crede că Marian Neacșu este liderul informal al PSD.

„Domnul Neacșu a devenit și conducătorul informal al PSD-ului, prin aceste atribuții extrem de mari pe care le are în momentul ăsta (…). Sorin Grindeanu într-o primă fază nici nu a avut reacții. Păi, dacă dumnealui este șeful partidului, înseamnă că a și fost de acord cu treaba asta, dar și-a mai pierdut încă o bucată din partea de autoritate pe care o avea sau nu o mai avea”, avertizează Constantin Toma.

Constantin Toma îl descrie pe Marian Neacșu ca pe „un om stăpân pe sine și care are un exercițiu, pentru că și în timpul guvernării Ciolacu a făcut același lucru, dar fără să se știe acest lucru. Deci toate proiectele treceau pe la dumnealui, inclusiv când era secretar general al Guvernului. Deci nu era nici o decizie luată în Guvern fără dumnealui”.