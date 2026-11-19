Întrebat joi seara la Digi24 despre responsabilitățile suplimentare ale lui Marian Neacșu și despre rolul acestuia în verificarea cheltuielilor ministerelor, Sorin Grindeanu a afirmat că și în guvernele anterioare vicepremierii aveau atribuții de coordonare, în funcție de partidele pe care le reprezentau.

„Nu e nimic ieșit din comun. Și eu cred că e chiar un lucru bun”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a amintit că, în perioada în care a fost vicepremier, avea responsabilități în coordonarea ministerelor, la fel ca ceilalți vicepremieri din Guvernul de atunci.

„Marian Neacșu este un om cu multă experiență”, a afirmat Grindeanu, adăugând că atribuțiile vicepremierului sunt stabilite printr-o hotărâre și sunt, în opinia sa, binevenite.

Grindeanu a susținut că în guvernele anterioare responsabilitățile vicepremierilor erau împărțite în funcție de partidele din coaliție și de ministerele pe care acestea le coordonau.

Despre acuzațiile de „premier din umbră”

Referitor la acuzațiile că Marian Neacșu ar fi un „premier din umbră” din partea PSD, Grindeanu a respins această interpretare și a afirmat că partidul și-a asumat participarea la guvernare.

„PSD-ul a intrat și și-a asumat actul de guvernare. Mi-aș fi dorit să fie și alții. Asta e realitatea”, a spus liderul social-democrat, referindu-se la partidele care au preferat să nu participe la guvernare.

Sorin Grindeanu a afirmat că prioritatea actualului Guvern este gestionarea problemelor economice, realizarea reformelor și pregătirea bugetului pentru perioada următoare.

„Primul ministru al României e unul singur. Luca Niculescu”, a declarat Grindeanu.

Atribuții suplimentare pentru Neacșu

Premierul Luca Niculescu a semnat miercuri, 18 noiembrie, o decizie prin care a extins atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu, care deține și funcția de ministru al Afacerilor Interne.

Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere și va asigura coordonarea funcțională a mai multor ministere și structuri guvernamentale.

Premierul Luca Niculescu a explicat că decizia de a-i acorda atribuții suplimentare lui Marian Neacșu are legătură cu experiența acestuia în administrația publică.