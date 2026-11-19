„În primul rând, trebuie să facem reformă. Ceea ce s-a întâmplat în România în ultimul an și jumătate, așa-numita reformă administrației făcută de vechiul guvern, a fost, de fapt, o concediere”, a declarat Sorin Grindeanu la Digi 24.

Grindeanu a explicat că România are nevoie de o reorganizare administrativ-teritorială, în condițiile în care actuala împărțire a țării datează din 1968.

„România are împărțirea aceasta administrativă din 1968. În 1968 conducătorul țării era Ceaușescu. În 1968 intrau sovieticii cu tancurile în Praga și înăbușeau Primăvara de la Praga. De atunci teritoriul administrativ al României și împărțirea este de acest tip. Evident că este nevoie aici, nu că se supără unul sau altul. România are nevoie să ajungă, să arate și din punct de vedere administrativ în secolul 21. Dar trebuie să ne ghideze ceva”, a declarat liderul PSD.

Reduceri de 50% la impozitele locale

Grindeanu a precizat că Ministerul Dezvoltării ar putea publica vineri prima variantă a proiectului de ordonanță privind comasarea voluntară a localităților.

„În centrul acestei unificări de comune, de localități și așa mai departe, chiar și de județe, trebuie să stea cetățeanul. Cetățeanul trebuie să înțeleagă și va înțelege printr-o foarte bună comunicare că e în folosul său să existe această unire și unificare de comunități. Cred că mâine Ministerul Dezvoltării va pune în transparență prima formă de proiect de ordonanță legată de această unificare benevolă, voluntară. Vor vedea că vor avea reduceri la impozitele locale pe 4-5 ani de 50%. Criteriile sunt inclusiv de eligibilitate pentru proiectele europene și pentru proiecte, programe naționale. Sunt lucruri care țin de servicii publice pe care o comunitate puternică poate să le ofere cetățeanului, spre deosebire de o comunitate slabă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului social-democrat, șapte din zece localități din România nu se pot susține economic, iar unificarea lor ar permite furnizarea unor servicii publice mai bune.

Grindeanu spune că PSD va face reforma „cu toate riscurile”

Întrebat dacă își menține poziția inclusiv în eventualitatea unei moțiuni de cenzură, liderul PSD a afirmat că nu este îngrijorat de acest scenariu.

„Dacă se vor gândi să facă moțiune, evident, e un mijloc constituțional, dar asta nu mă sperie. Nici pe mine, nici pe colegii mei”, a declarat Grindeanu.

Acesta a subliniat că PSD este dispus să discute cu celelalte partide și să accepte modificări argumentate ale proiectului.

„Partidul Social Democrat va face această reformă cu toate riscurile”, a insistat liderul PSD.

Reforma va ține cont și de drepturile minorităților

Referitor la nemulțumirile UDMR, Grindeanu a afirmat că viitorul pachet legislativ va include criterii privind respectarea drepturilor minorităților naționale.

În privința comasării localităților, președintele PSD a precizat că numărul locuitorilor nu va fi singurul criteriu luat în calcul. Vor conta și veniturile pe cap de locuitor, conectivitatea și calitatea serviciilor publice.

Grindeanu a cerut consultări cu autoritățile locale și cu specialiștii, inclusiv cu reprezentanții Academiei Române, dar a avertizat că reforma nu trebuie amânată.

„Nu trebuie pierdut timpul. Pentru că dacă pierdem timpul, din acest punct de vedere, iarăși o folosesc acum un cuvânt mai colocvial, o lălăim și s-ar putea să nu se mai întâmple această reformă”, a afirmat președintele PSD.