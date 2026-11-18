Eugen Tomac a declarat miercuri, la Digi24, că România are nevoie de un proiect serios de reformă administrativă.

„Eu cred că în momentul de față avem nevoie de curajul de a pune pe masă un proiect serios, un proiect care să aducă mai multă claritate în ceea ce privește funcționarea administrației publice locale și trebuie privit acest lucru ca pe normalitate”, a declarat europarlamentarul.

Ce spune Tomac despre varianta reorganizării României în opt regiuni

„M-aș bucura dacă guvernul ar găsi suficient consens și curaj pentru a duce mai departe acest obiectiv, pentru că România nu mai poate funcționa după harta desenată de Ceaușescu în 1968. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care, după ce a aderat la Uniunea Europeană, nu și-a realizat această reformă administrativă”, a adăugat Eugen Tomac.

Întrebat dacă România ar trebui reorganizată în 15 sau opt județe, Tomac a evitat să susțină explicit una dintre variante, insistând asupra necesității unor criterii clare.

„Eu sunt adeptul soluțiilor serioase și soluțiile serioase înseamnă niște criterii foarte serioase și cred că abordarea pe care a prezentat-o domnul Dragoș Benea este una care pleacă de la aceste premise extrem de serioase”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește posibilitatea reorganizării administrative pe baza celor opt regiuni de dezvoltare existente, consilierul prezidențial a răspuns: „Poate fi o soluție care merită luată în calcul”.

Consilierul lui Nicușor Dan consideră că se poate ajunge la un consens cu UDMR

Europarlamentarul a fost întrebat și despre rezervele UDMR, care susține că reforma administrativ-teritorială ar putea afecta reprezentarea minorității maghiare în România.

Tomac a afirmat că reprezentanții minorității maghiare trebuie să participe la dezbatere și a pledat pentru o abordare pragmatică, în interesul tuturor cetățenilor.

„UDMR întotdeauna a avut această reținere cu privire la reforma administrației, dar eu sunt convins că, cu argumente serioase, pentru că cei din UDMR sunt oameni politici responsabili și au dovedit întotdeauna că sunt capabili să accepte argumente solide, și eu cred că inclusiv cu UDMR se poate găsi un consens pe o dezbatere așezată într-o primă etapă”, a mai spus Eugen Tomac.