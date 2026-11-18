Potrivit ministrei Natalia Intotero, Ministerul Mediului va trimite în teren, în zilele de 19 și 20 noiembrie, echipe formate din câte doi specialiști, care vor verifica dacă insulele ecologice funcționează și dacă își îndeplinesc rolul pentru care au fost realizate.
Specialiștii vor discuta cu autoritățile locale și cu operatorii care desfășoară activități în acest domeniu, pentru a identifica problemele și soluțiile necesare.
„Avem toleranță zero față de cei care au câștigat licitațiile pentru a pune în implementare aceste insule ecologice și care nu funcționează”, a declarat Natalia Intotero.
Oficialul le-a cerut cetățenilor care întâmpină probleme în utilizarea insulelor ecologice să transmită sesizări Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Aceasta a subliniat că investițiile realizate din bani publici trebuie să funcționeze și să contribuie la îmbunătățirea vieții cetățenilor.