Natalia Intotero trimite echipe de control în toate județele pentru verificarea insulelor ecologice. „Toleranță zero” pentru firmele care nu le-au făcut funcționale

Echipe formate din specialiști ai Ministerului Mediului vor verifica, începând cu 19 noiembrie, funcționarea insulelor ecologice din toate județele țării. Decizia a fost anunțată de Natalia Intotero, ministra Mediului, după ce, în timpul unei vizite la Baia Mare, a constatat că unele dintre aceste instalații nu funcționau corespunzător.