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Noi taloane de pensie pentru cei care primesc banii pe card, în patru județe. Anunțul ministrului Muncii

Casa Națională de Pensii Publice va începe, din luna noiembrie, distribuirea unor noi taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia pe card sau în cont bancar, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.
Noi taloane de pensie pentru cei care primesc banii pe card, în patru județe. Anunțul ministrului Muncii
Iulian Moşneagu
01 nov. 2026, 15:22, Social
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Noile taloane vor fi distribuite inițial în patru județe: Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

Documentele vor avea o grafică îmbunătățită, vor prezenta mai detaliat sumele care compun pensia și vor include un cod QR.

„Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița”, a transmis Florin Manole.

Noile taloane vor fi introduse treptat

Ministrul Muncii a precizat că distribuirea noilor documente se va face treptat, pentru ca autoritățile să poată urmări procesul și să aducă îmbunătățiri în funcție de experiența pensionarilor.

Florin Manole a dat asigurări că noile taloane sunt documente oficiale, emise de Casa Națională de Pensii Publice.

„Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, a transmis ministrul Muncii.

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