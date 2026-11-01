Bărbat din Slatina, cercetat de polițiști. Ar fi încercat să racoleze minore. Le-ar fi cerut imagini cu caracter sexual

Bărbatul, cu vârsta de 45 de ani ar fi încercat să le racoleze pe copile în scopuri sexuale, solicitându-le materiale cu caracter pornografic, potrivit IPJ Olt.

Un bărbat din București a sesizat fapta prin apel la 112.

„La data de 1 noiembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Găneasa au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din municipiul București, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Slatina, ar încerca să racoleze minore, prin intermediul rețelelor de socializare, în scopuri sexuale, solicitându-le acestora materiale cu caracter pornografic”, transmite IPJ Olt.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de corupere sexuală a minorilor și operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale.