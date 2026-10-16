O adolescentă de 17 ani și un bărbat de 33 de ani, arestați pentru trafic de minori la Oradea / Patru fete ar fi fost exploatate sexual

O adolescentă de 17 ani și un bărbat de 33 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar de trafic de minori instrumentat de procurorii DIICOT Oradea.

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi exploatat sexual patru fete minore, toate aflate în grija unor case de tip familial.

Procurorii au dispus reținerea celor doi la 14 octombrie 2026, după ce au strâns probe care arată că adolescentele ar fi fost recrutate începând din iulie 2025 și determinate să practice prostituția în folosul inculpaților.

Le-a cumpărat încrederea cu suc și țigări

Anchetatorii susțin că fata de 17 ani a profitat de situația vulnerabilă a victimelor pentru a le câștiga încrederea.

Ea ar fi folosit inclusiv gesturi aparent mărunte, precum oferirea de mâncare, suc și țigări, pentru a se apropia de cele patru fete, toate instituționalizate în case de tip familial.

Potrivit DIICOT, adolescenta le-ar fi determinat apoi să întrețină relații sexuale contra cost, iar banii obținuți ar fi ajuns în posesia ei.

Din aceeași perioadă, iulie 2025, și bărbatul de 33 de ani ar fi preluat trei dintre victime, cu scopul de a le exploata sexual.

Fetele ar fi fost transportate în diferite locuri din municipiul Oradea și cazate în apartamente închiriate. Acolo, ele ar fi întreținut relații sexuale contra cost, iar sumele încasate ar fi fost însușite direct de cei doi inculpați, potrivit probelor strânse de anchetatori.

Arestați preventiv

După reținerea din 14 octombrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

Cercetările au fost desfășurate de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea.

Cei doi sunt cercetați pentru trafic de minori.

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