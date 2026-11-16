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Patru tineri, arestați preventiv pentru viol asupra unui minor. Victima, luată cu forța din casă

Patru tineri, cu vârste între 17 și 25 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar instrumentat de DIICOT Teleorman, în care sunt cercetați pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor, lipsire de libertate și violare de domiciliu.
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Laura Buciu
16 nov. 2026, 12:53, Social
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Potrivit anchetatorilor, victima, care avea aproximativ 14 ani la momentul faptelor, ar fi fost scoasă cu forța din locuință, transportată cu un autoturism și agresată sexual de cei patru inculpați.

Faptele ar fi avut loc în toamna anului 2025, înainte de 5 noiembrie. Trei dintre inculpați ar fi pătruns prin efracție, pe timpul nopții, în locuința victimei. Prin constrângere fizică, aceștia ar fi scos-o din casă și ar fi transportat-o cu un autoturism la locuința unuia dintre ei.

Acolo, cei trei, împreună cu un al patrulea inculpat, ar fi întreținut acte și raporturi sexuale cu minorul, prin violență fizică și psihică și profitând de starea de vulnerabilitate a acestuia. În timpul agresiunilor, unul dintre tineri ar fi realizat înregistrări video cu telefonul mobil.

Unul dintre inculpați ar fi deținut materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor

Anchetatorii au mai stabilit că, în perioada februarie-martie 2026, unul dintre inculpați ar fi deținut în telefonul mobil fișiere care conțineau materiale de abuz sexual asupra minorilor, în care apăreau copii în ipostaze sexuale explicite.

La 13 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Teleorman au sesizat Tribunalul Teleorman cu propunerea de arestare preventivă a celor patru inculpați. Trei dintre aceștia se aflau deja în arest într-o altă cauză.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a tuturor celor patru pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările au fost desfășurate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman. La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

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