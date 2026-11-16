Intervenție de 15 ore în Munții Parâng pentru salvarea a doi turiști spanioli blocați în zăpadă

Potrivit Jandarmeriei Hunedoara, apelul de urgență a fost primit duminică, în jurul orei 12.50. Imediat, jandarmii montani și salvamontiștii din cadrul Salvamont Hunedoara au pornit în misiune pentru localizarea și recuperarea celor doi turiști.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, pe fondul ninsorii și al vremii nefavorabile din zona montană. Misiunea a fost încheiată abia luni dimineața, în jurul orei 04:00.

La momentul recuperării, cei doi cetățeni spanioli erau într-o stare bună de sănătate. Cu toate acestea, aceștia au fost transportați la spital pentru un control medical de specialitate.

Reprezentanții Jandarmeriei Hunedoara le recomandă turiștilor să verifice starea traseelor și prognoza meteo înainte de a pleca la drum, să folosească echipament corespunzător sezonului rece și să își adapteze traseele la experiența și pregătirea fizică.

De asemenea, în cazul apariției unor situații de urgență pe munte, turiștii sunt sfătuiți să solicite ajutor la numărul unic de urgență 112.