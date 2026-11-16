Novak Djokovic, moment de credință la Muntele Athos. Campionul sârb a citit „Tatăl nostru” în fața călugărilor

Potrivit publicației Tennis World USA, Djokovic a vizitat mănăstirea ortodoxă împreună cu tatăl său, Srdjan, și cu unchiul său, Goran, după încheierea sezonului de tenis din 2026.

Într-o înregistrare distribuită prin intermediul unui cont de Instagram asociat mănăstirii, fostul lider mondial apare citind rugăciunea dintr-un text, după ce își face semnul crucii. La final, sportivul repetă gestul.

Vizita a inclus participarea la slujbele dedicate Sfântului Rege Milutin, unul dintre binefăcătorii istorici ai așezământului monahal.

Mănăstirea Hilandar, loc cu o semnificație aparte pentru sârbi

Mănăstirea Hilandar este unul dintre cele mai importante centre spirituale ale ortodoxiei sârbe și se află în peninsula Muntele Athos, din nordul Greciei.

Așezământul a fost refăcut în anul 1198 de Ștefan Nemanja și fiul său, Sfântul Sava, personalități fundamentale ale istoriei religioase sârbe.

Ulterior, regele Milutin a sprijinit dezvoltarea mănăstirii, inclusiv prin contribuții la construirea bisericii principale.

În timpul șederii sale, Djokovic a fost fotografiat alături de călugări și membri ai familiei. Sportivul a petrecut mai multe zile la mănăstire, înainte de reluarea pregătirilor pentru următorul sezon.

Imaginile au provocat discuții pe rețelele de socializare

Înregistrarea în care Djokovic citește rugăciunea „Tatăl nostru” a generat și comentarii despre faptul că sportivul a folosit un text scris, în loc să recite rugăciunea din memorie.

Campionul sârb a explicat însă în trecut că folosește frecvent cărți de rugăciuni.

Într-un interviu acordat revistei GQ, Djokovic a prezentat o carte de rugăciuni ortodoxe printre obiectele personale pe care le poartă cu el și a precizat că unele rugăciuni le cunoaște pe de rost, în timp ce pe altele preferă să le citească.

Tenismenul a vorbit în mai multe rânduri despre importanța credinței în viața sa și despre obiceiul de a se ruga dimineața, seara și înaintea meselor.

Djokovic a mai vizitat Muntele Athos

Nu este prima dată când sportivul sârb ajunge la Hilandar.

În 2009, acesta a vizitat mănăstirea împreună cu mai mulți membri ai familiei, iar ulterior a povestit, într-un interviu pentru The New Yorker, despre programul zilnic petrecut alături de comunitatea monahală.

Activitățile includeau rugăciuni, plimbări, lucrări de întreținere și două mese pe zi, într-un ritm diferit de cel al circuitului profesionist de tenis.

În 2011, Djokovic a primit Ordinul Sfântului Sava din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe, distincție care reflectă legătura sa cu tradiția religioasă a țării natale.

Pregătiri pentru un nou sezon de tenis

Vizita la Muntele Athos are loc după încheierea participării sale la competițiile din sezonul 2026, ultima fiind turneul Masters de la Paris.

Djokovic urmează să își reia pregătirea pentru sezonul 2027, unul dintre principalele obiective fiind Australian Open, competiție pe care a câștigat-o de zece ori.