Prima pagină » Life-Entertaiment » Novak Djokovic, moment de credință la Muntele Athos. Campionul sârb a citit „Tatăl nostru” în fața călugărilor

Novak Djokovic, moment de credință la Muntele Athos. Campionul sârb a citit „Tatăl nostru” în fața călugărilor

Tenismenul sârb Novak Djokovic, câștigător a 24 de titluri de Grand Slam, a ales să petreacă o parte din vacanța de după sezonul competițional la Muntele Athos, în Grecia. Sportivul în vârstă de 39 de ani a fost filmat în timp ce citea rugăciunea „Tatăl nostru” în biserica Mănăstirii Hilandar.
Descinderi în Caraș-Severin și Suceava: 26 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri
Descinderi în Caraș-Severin și Suceava: 26 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri
Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Ar putea ajunge în penitenciar – FOTO/VIDEO
Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Ar putea ajunge în penitenciar – FOTO/VIDEO
MEDIAFAX a sărbătorit 35 de ani de la înființare printr-o gală aniversară. Director general Nuclearelectrica:”Presa liberă, oxigenul democrației”
MEDIAFAX a sărbătorit 35 de ani de la înființare printr-o gală aniversară. Director general Nuclearelectrica:”Presa liberă, oxigenul democrației”
Traian Băsescu cere un acord cu FMI: Ce bine ne-ar prinde să avem bani cu dobândă de 1-2%
Traian Băsescu cere un acord cu FMI: Ce bine ne-ar prinde să avem bani cu dobândă de 1-2%
George Simion, despre București, la Forum Europa: “Important este să arătăm alternativa noastră”
George Simion, despre București, la Forum Europa: “Important este să arătăm alternativa noastră”
Oana Antipa
16 nov. 2026, 09:41, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit publicației Tennis World USA, Djokovic a vizitat mănăstirea ortodoxă împreună cu tatăl său, Srdjan, și cu unchiul său, Goran, după încheierea sezonului de tenis din 2026.

Într-o înregistrare distribuită prin intermediul unui cont de Instagram asociat mănăstirii, fostul lider mondial apare citind rugăciunea dintr-un text, după ce își face semnul crucii. La final, sportivul repetă gestul.

Vizita a inclus participarea la slujbele dedicate Sfântului Rege Milutin, unul dintre binefăcătorii istorici ai așezământului monahal.

Mănăstirea Hilandar, loc cu o semnificație aparte pentru sârbi

Mănăstirea Hilandar este unul dintre cele mai importante centre spirituale ale ortodoxiei sârbe și se află în peninsula Muntele Athos, din nordul Greciei.

Așezământul a fost refăcut în anul 1198 de Ștefan Nemanja și fiul său, Sfântul Sava, personalități fundamentale ale istoriei religioase sârbe.

Ulterior, regele Milutin a sprijinit dezvoltarea mănăstirii, inclusiv prin contribuții la construirea bisericii principale.

În timpul șederii sale, Djokovic a fost fotografiat alături de călugări și membri ai familiei. Sportivul a petrecut mai multe zile la mănăstire, înainte de reluarea pregătirilor pentru următorul sezon.

Imaginile au provocat discuții pe rețelele de socializare

Înregistrarea în care Djokovic citește rugăciunea „Tatăl nostru” a generat și comentarii despre faptul că sportivul a folosit un text scris, în loc să recite rugăciunea din memorie.

Campionul sârb a explicat însă în trecut că folosește frecvent cărți de rugăciuni.

Într-un interviu acordat revistei GQ, Djokovic a prezentat o carte de rugăciuni ortodoxe printre obiectele personale pe care le poartă cu el și a precizat că unele rugăciuni le cunoaște pe de rost, în timp ce pe altele preferă să le citească.

Tenismenul a vorbit în mai multe rânduri despre importanța credinței în viața sa și despre obiceiul de a se ruga dimineața, seara și înaintea meselor.

Djokovic a mai vizitat Muntele Athos

Nu este prima dată când sportivul sârb ajunge la Hilandar.

În 2009, acesta a vizitat mănăstirea împreună cu mai mulți membri ai familiei, iar ulterior a povestit, într-un interviu pentru The New Yorker, despre programul zilnic petrecut alături de comunitatea monahală.

Activitățile includeau rugăciuni, plimbări, lucrări de întreținere și două mese pe zi, într-un ritm diferit de cel al circuitului profesionist de tenis.

În 2011, Djokovic a primit Ordinul Sfântului Sava din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe, distincție care reflectă legătura sa cu tradiția religioasă a țării natale.

Pregătiri pentru un nou sezon de tenis

Vizita la Muntele Athos are loc după încheierea participării sale la competițiile din sezonul 2026, ultima fiind turneul Masters de la Paris.

Djokovic urmează să își reia pregătirea pentru sezonul 2027, unul dintre principalele obiective fiind Australian Open, competiție pe care a câștigat-o de zece ori.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
GSP.ro
Romanticii incurabili de dincolo de gratii. Plicuri pline cu droguri, sub formă de scrisori de dragoste, ajung în penitenciare. De multe ori, gardienii spulberă romantismul și descoperă adevărate rețele
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
Constelația de cumetrii din jurul lui Sorin Grindeanu. Afaceri cu bani publici, dosare penale și funcții bănoase în care sunt implicați rudele și prietenii liderului PSD
Libertatea
Ingredientul care imită zahărul, din batonul proteic de la Lidl. Mulți nu știu, dar e perfect pentru pacienții cu diabet sau care țin dietă
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor