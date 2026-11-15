MEDIAFAX a sărbătorit 35 de ani de la înființare printr-o gală aniversară. Director general Nuclearelectrica:”Presa liberă, oxigenul democrației”

Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Marian Preda, rectorul Universității din București, este de părere că o presă liberă înseamnă o presă fără fake news.

„O presă liberă înseamnă o presă fără fake news, fără manipulare și, mai ales, fără contracte cu partidele politice, dar și cu cei care sunt în spatele instituțiilor politice”, a spus acesta.

Marian Preda spune că Mediafax este una dintre sursele credibile în informarea sa zilnică.

„Un loc semnificativ, deși mă informez din surse multiple, însă este una dintre sursele credibile spre care mă uit, cu siguranță”, a punctat sociologul.

„Avem nevoie de profesioniști”

În era rețelelor sociale, atunci când oricine poate fi un creator de conținut, Marian Preda spune că avem nevoie de profesioniști, pentru că nu toată lumea poate să facă jurnalism.

„În primul rând, avem nevoie de profesioniști, pentru că nu oricine poate să facă jurnalism și, cu siguranță, nu oricine poate să facă jurnalism de calitate. În al doilea rând, sunt lucruri precum deontologia profesională, etica profesiei de jurnalist, care se învață totuși acolo, pe băncile facultății și în instituțiile care au o cultură a eticii și deontologiei și sunt din ce în ce mai puține, din păcate, în general, în România și cu atât mai puțin în mass-media românească”, a explicat Marian Preda.

Director general Nuclearelectrica:”Presa liberă, oxigenul democrației”

În același timp, Mihai Laurențiu Gioară, director general Nuclearelectrica, a precizat că presa liberă este oxigenul adevărat al democrației.

„Pentru mine, o presă liberă înseamnă oxigenul adevărat al democrației într-o țară liberă și, de asemenea, motivul prin care noi ne putem documenta fără să punem întrebări, deoarece informațiile deja au fost verificate și, chiar dacă sunt întrebări incomode, în momente dedicate, să avem curajul să le scoatem la iveală”, a explicat directorul general Nuclearelectrica.

Mihai Laurențiu Gioară este de părere că, în general, creatorii de conținut au ceva marchetat în spate spre deosebire de o instituție de presă.

„Creatorii de conținut, în general, transmit prin mesajele lor și o doză de emoție. Sunt foarte buni, dar partea de jurnalism este totuși o meserie care are anumite principii care, odată respectate, ne oferă informații corecte și apreciate prin prisma libertății pe care o au în spate, a dreptului la replică, a curajului de a spune adevărul, pe când creatorii de conținut, în general, au ceva mult mai marchetat în spate”, a conchis acesta.

Cinci burse de performanță, acordate unor tineri cu rezultate remarcabile

În cadrul galei au fost acordate cinci burse de performanță MEDIAFAX, dedicate tinerilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite în domenii precum tehnologia, antreprenoriatul, educația, științele și cultura.

Valoarea acestor burse și domeniile pe care le susțin reflectă preocuparea pentru performanță și pentru încurajarea unor tineri care și-au demonstrat deja potențialul.

Două distincții speciale, pentru implicare și viziune

În seara evenimentului au fost acordate și două distincții speciale, înmânate de Adrian Artene, director editorial al Grupului de presă ARCMEDIA.

Oana Solomon, Head of Legal & Data Privacy Vodafone România, a primit „Distincția specială pentru implicarea în acțiuni cu impact pentru viață”.

Cea de-a doua distincție, „Distincția specială pentru viziunea unui proiect care unește generații”, i-a fost acordată lui Andrei Șelaru, cunoscut publicului drept Selly.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!