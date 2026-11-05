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Directoarea TVR, la Gala MEDIAFAX 35: „Peste 35 de ani, publicul va căuta informație, iar unul dintre repere este MEDIAFAX”

Directoarea generală a Televiziunii Române a participat la Gala MEDIAFAX 35, unde a vorbit despre cum va arăta jurnalismul din România în următorii 35 de ani.
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Coralia Frigea
05 nov. 2026, 13:49, Știrile zilei
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Sorina Matei, director general interimar al Televiziunii Române, a fost prezentă la Gala MEDIAFAX 35. În cadrul unui interviu acordat jurnaliștilor MEDIAFAX la evenimentul aniversar, șefa TVR a vorbit despre cum va arăta jurnalismul peste 35 de ani.

Peste 35 de ani noi o să fim bătrâni și în vogă o să fie o altă genoație de jurnaliști care și ei o să aibă același reper, agenția MEDIAFAX, pentru că este cea mai veche agenție de presă privată din România și un reper în mediul jurnalistic românesc”, a declarat Sorina Matei, la Gala MEDIAFAX 35.

Cum ar arăta jurnalismul fără MEDIAFAX

 

Jurnaliștii MEDIAFAX i-au lansat directoarei TVR și o provocare: să își imagineze cum ar arăta jurnalismul românesc fără agenția de presă MEDIAFAX. În replică, Sorina Matei a răspuns că publicul ar risca să nu mai aibă încredere în informație. 

Exact asta ar pierde. Încrederea în informație, pentru că acum vedem că informația capătă tot felul de forme. De la fake news la informații care sunt confundate uneori cu păreri pe rețelele de socializare, social media are o putere din ce în ce mai mare, chiar și în presă, dar social media este social media și nu este presă”, susține directorul general al TVR.

Sorina Matei: Am crescut cu agenția de presă MEDIAFAX

Directorul general interimar al Televiziunii Române a vorbit despre MEDIAFAX drept un important reper din presa românească, amintindu-și de momentele din copilărie în care urmărea agenția de presă. 

„Cum o să fie peste 35 de ani? Oamenii cred că în continuare și publicul va căuta informație. Și unul dintre repere este MEDIAFAX”, a concluzionat Sorina Matei.

Aniversarea MEDIAFAX: 35 de ani de jurnalism independent

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!

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