Operațiunea „Jupiter”, a patra zi. Au loc aproape 400 de percheziții

În cursul zilei de joi, în cadrul Operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, sunt desfășurare 91 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în aplicare 397 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în mai multe județe din țară.

Ca și în zilele precedente, cercetările vizează o gamă largă de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, abuzul în serviciu, gestiunea frauduloasă, falsul și uzul de fals, falsul informatic, proxenetismul, furtul și furtul calificat, tentativa la omor, agresiunea sexuală asupra minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, tăinuirea, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiunile la regimul produselor accizabile, tăierea ilegală și furtul de arbori, infracțiunile la regimul deșeurilor.

Potrivit Poliției Române, în urma investigațiilor efectuate în dosarele penale vizate au fost identificate prejudicii de peste 33.090.760 lei.

O componentă importantă a operațiunii „Jupiter” o reprezintă combaterea infracționalității economico-financiare și recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului de stat și patrimoniului persoanelor fizice și juridice. În acest sens, sunt vizate identificarea bunurilor și valorilor provenite din activități infracționale, indisponibilizarea acestora și instituirea măsurilor asigurătorii necesare pentru garantarea recuperării prejudiciilor.

Totodată, o atenție deosebită este acordată combaterii infracțiunilor la regimul armelor și munițiilor. În mai multe cauze penale sunt cercetate persoane care ar fi achiziționat sau ar deține fără drept arme și muniții neletale supuse autorizării, prin intermediul comenzilor online, precum și persoane suspectate de deținerea ilegală a unor arme letale.

Sunt vizate și infracțiunile de mediu

Polițiștii mai precizează că investigațiile vizează, de asemenea, fapte care aduc atingere mediului și patrimoniului natural, fiind cercetate activități ilegale de gestionare și eliminare a deșeurilor, dezmembrări auto fără autorizație, transportul și abandonarea deșeurilor, precum și tăierea ilegală și furtul de arbori.

Pe lângă perchezițiile domiciliare, acțiunile operative implică punerea în executare a unor mandate de aducere, audierea persoanelor citate și aplicarea unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor și valorilor identificate în cadrul cercetărilor.