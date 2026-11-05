Accident grav pe A1. Un bărbat a fost dus la spital. Restricții de circulație: un sens de mers, complet blocat

UPDATE: Circumstanțele în care s-a produs accidentul

Bărbatul implicat în accident se afla la volanul unui TIR. La kilometrul 278 al autostrăzii, din cauze care urmează să fie stabilite, acesta ar fi pierdut controlul volanului și ar fi ajuns pe contrasens.

În urma impactului, autocamionul cu care se deplasa s-a răsturnat pe partea carosabilă.

„Traficul rutier pe sensul Sibiu–Sebeș este în continuare blocat, iar pe sensul Sebeș–Sibiu se circulă îngreunat”, a mai transmis IPJ Sibiu.

Știrea inițială

Un accident rutier grav s-a produs joi dimineață pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva, în apropiere de Miercurea Sibiului, la kilometrul 278.

În urma impactului, un bărbat a fost dus de urgență la spital.

O victimă, contuzii multiple

Un bărbat a fost grav rănit în accidentul de pe A1. Acesta a suferit contuzii multiple și a fost transportat la UPU Sibiu, conștient.

La locul accidentului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje ale ISU Sibiu, printre care:

două echipaje SMURD dintre care unul cu medic;

o autospecială de stingere;

o autospecială de descarcerare.

Restricții de circulație

Pe sensul de mers către Sebeș, circulația a fost complet blocată. Nici către Sibiu nu s-a circulat fără restricții.

În urma accidentului, pe ambele sensuri de mers, autoritățile au impus restricții temporare.