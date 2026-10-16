Prima pagină » Social » Accident grav pe A1. Șapte victime au fost transportate la spital

Accident grav pe A1. Șapte victime au fost transportate la spital

Un accident grav s-a produs joi noapte pe autostrada A1. Cinci autovehicule au fost implicate, dintre care două mașini și două tiruri. În urma impactului, șapte persoane au ajuns la spital.
Ninge pe Transfăgărășan. Vizibilitate redusă și condiții dificile de drum. Avertismentul salvamontiștilor
Ninge pe Transfăgărășan. Vizibilitate redusă și condiții dificile de drum. Avertismentul salvamontiștilor
Luca Niculescu anunță un plan de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro „care a început deja să funcționeze”. Ce măsuri vor fi luate pentru mediul de afaceri
Luca Niculescu anunță un plan de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro „care a început deja să funcționeze”. Ce măsuri vor fi luate pentru mediul de afaceri
VIDEO: Bolojan, la întoarcerea de la Bruxelles: zbor Tarom la business, cu SPP-iștii după el. Mică agitație la îmbarcare din cauza unui bagaj
VIDEO: Bolojan, la întoarcerea de la Bruxelles: zbor Tarom la business, cu SPP-iștii după el. Mică agitație la îmbarcare din cauza unui bagaj
Niculescu: Urmează de urgență rectificarea bugetară. Spitalele și ambulanțele riscă probleme mari
Niculescu: Urmează de urgență rectificarea bugetară. Spitalele și ambulanțele riscă probleme mari
Va lua în calcul Luca Niculescu acordarea unor ajutoare pentru Dacia? „Va fi printre priorități”
Va lua în calcul Luca Niculescu acordarea unor ajutoare pentru Dacia? „Va fi printre priorități”
Coralia Frigea
16 oct. 2026, 09:28, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un accident grav s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 01:00, pe autostrada A1. La kilometrul 530, cinci autovehicule s-au ciocnit, dintre care trei erau mașini, iar două, tiruri.

În accident au fost implicate, în total, 12 persoane.

Cât de gravă era stare victimelor

Șapte victime au fost găsite la locul accidentului. În urma impactului, ele au necesitat îngrijiri medicale atât pe loc, cât și la spital, unde au fost transportate ulterior.

Din datele transmise de ISU Arad, toate persoanele erau conștiente și cooperante la momentul la care au sosit medicii. Din fericire, printre victime nu se aflau și minori.

Cine a intervenit

Pompierii Detașamentului din Arad s-au prezentat la locul accidentului. Ei au venit cu

  • o autospecială de intervenție;
  • două ambulanțe SMURD;
  • o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

De asemenea, autoritățile s-au asigurat că, în urma impactului, nu se va produce un incendiu.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Gândul publică imagini devastatoare din Bucureștiul anului 2026. Nu sunt scene cu războiul din Ucraina, sunt imagini cu locatarii blocului explodat din Rahova. Au ajuns să scormonească prin moloz după amintirile și bunurile de-o viață
Gandul
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
Justiția de familie. Zece cupluri soț/soție din vârful sistemului judiciar din România
Libertatea
Proprietarii de apartamente, avertizați: locuințele care ar putea fi eliminate de pe platformele de închiriere. Ce prevede legea
CSID
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor