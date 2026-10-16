Accident grav pe A1. Șapte victime au fost transportate la spital

Un accident grav s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 01:00, pe autostrada A1. La kilometrul 530, cinci autovehicule s-au ciocnit, dintre care trei erau mașini, iar două, tiruri.

În accident au fost implicate, în total, 12 persoane.

Cât de gravă era stare victimelor

Șapte victime au fost găsite la locul accidentului. În urma impactului, ele au necesitat îngrijiri medicale atât pe loc, cât și la spital, unde au fost transportate ulterior.

Din datele transmise de ISU Arad, toate persoanele erau conștiente și cooperante la momentul la care au sosit medicii. Din fericire, printre victime nu se aflau și minori.

Cine a intervenit

Pompierii Detașamentului din Arad s-au prezentat la locul accidentului. Ei au venit cu

o autospecială de intervenție;

două ambulanțe SMURD;

o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

De asemenea, autoritățile s-au asigurat că, în urma impactului, nu se va produce un incendiu.