Potrivit primelor informații, într-unul dintre autoturisme se aflau șase cetățeni bulgari, care călătoreau împreună cu o platformă. Aceștia au refuzat examinarea și acordarea îngrijirilor medicale.
În cel de-al doilea autoturism se aflau două persoane. Una dintre acestea a suferit un atac de panică, iar cealaltă a rămas încarcerată în urma impactului. Victima încarcerată a fost declarată decedată de echipajul SAJ.
Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri ale DN56A, pe tronsonul Drobeta-Turnu Severin – Calafat, în afara localității Recea.
La fața locului au intervenit echipajele de salvare și polițiștii pentru gestionarea situației și efectuarea cercetărilor.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.