Potrivit primelor informații, într-unul dintre autoturisme se aflau șase cetățeni bulgari, care călătoreau împreună cu o platformă. Aceștia au refuzat examinarea și acordarea îngrijirilor medicale.

În cel de-al doilea autoturism se aflau două persoane. Una dintre acestea a suferit un atac de panică, iar cealaltă a rămas încarcerată în urma impactului. Victima încarcerată a fost declarată decedată de echipajul SAJ.

Trafic blocat pe ambele sensuri

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri ale DN56A, pe tronsonul Drobeta-Turnu Severin – Calafat, în afara localității Recea.

La fața locului au intervenit echipajele de salvare și polițiștii pentru gestionarea situației și efectuarea cercetărilor.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.